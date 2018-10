02/10/2018 -

Central Córdoba consiguió el empate ante Brown de Adrogué, en el último minuto de juego, por un tiro penal que ejecutó Javier Rossi, luego de una falta a Pablo Ortega. Aunque esa sanción fue muy discutida por el plantel de la visita, el volante cordobés aseguró que sí existió la infracción.

"Cuando me la baja el Bicho (Rossi), el defensor me pega justo cuando estoy por rematar. Me impacta en el pie y las imágenes no dejan dudas, fue penal. No hay nada para discutir", confesó Ortega, momentos después del final del partido.

Seguido, el "Burro" analizó el juego y dijo que su equipo mereció un poco más.

"En el primer tiempo hicimos muchos méritos y debimos haber ganado el juego. En una contra ellos nos convirtieron, pero por suerte pudimos empatarlo".

"Estaban por llevarse una victoria inmerecida, hicieron muy poco, pero el fútbol tiene estas cosas" añadió el ex Talleres.

El lateral Jonathan Bay, por su parte, coincidió con Ortega al asegurar que el Ferro mereció la victoria.

"Con el empuje de la gente y con el impulso del equipo creo que merecimos más y por eso nos vamos con un sabor amargo", marcó.

"Fue un partido trabado desde las dos partes y no se pudo jugar como pretendíamos, pero el resultado terminó siendo positivo. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos quince días para trabajar", finalizó.