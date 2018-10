Nuevo round entre el clan Moyano y Urtubey

Fotos ACUSACIÓN. Para los Moyano, Urtubey es de Cambiemos.

02/10/2018 -

El gobernador peronista Juan Manuel Urtubey (Salta) salió al cruce de las críticas que recibió del líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano y sus hijos Pablo y Facundo, al asegurar que "si Moyano y sus hijos me atacan, es que estoy en el camino correcto".

Tras la presentación la semana pasada del espacio peronista no kirchnerista que integra el mandatario salteño junto con los dirigentes justicialistas Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto, el ex líder de la CGT había dicho que Urtubey "es de Cambiemos", y entonces afirmó también que con él "no me sentaría para nada", con vistas a las elecciones de 2019.

También días atrás Pablo Moyano (adjunto de Camioneros) y su hermano Facundo, diputado del massista Frente Renovador, cuestionaron al salteño.

Urtubey salió al cruce con un mensaje en las redes sociales en el que manifestó: "Si Hugo Moyano y sus hijos me atacan, estoy seguro de que estoy haciendo las cosas bien y en el camino correcto".

"Yo peleo por los más humildes, por el trabajo, por el presente y el futuro de todos los argentinos. No lo hago por mis propios intereses", agregó.