River e Independiente, por el pasaje a la semifinal

Fotos VUELTA. Ignacio Fernández reaparecerá hoy luego de superar una lesión.

02/10/2018 -

River Plate, que acumula 30 partidos invicto, e Independiente, de pobre campaña en la Superliga Argentina de Fútbol, se jugarán hoy el pase a las semifinales de la Copa Libertadores de América, cuando se enfrenten en el estadio Monumental de Núñez por el desquite de cuartos de final del certamen continental.





El encuentro comenzará a las 19.30, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco, quien tendrá como jueces asistentes a sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Danilo Manis, y será televisado por el canal de cable Fox Sport.





En tanto, el también brasileño Luiz Flavio De Oliveira será el cuarto árbitro, mientras que el VAR estará a cargo de Wilton Sampaio, quien controló el partido jugado en el estadio Libertadores de América.





El juego de ida desarrollado el pasado 19 de septiembre terminó igualado sin tantos, por lo que el conjunto de Núñez está obligado a ganar para pasar de ronda, mientras que a Independiente le alcanzará con un empate con goles para llegar a la penúltima instancia del torneo.





En caso de registrarse una nueva igualdad sin goles, el partido se definirá con remates desde el punto penal.





Marcelo Gallardo todavía no confirmó el equipo titular porque esperará hasta último momento la evolución del mediocampista ofensivo, quien se recupera de una distensión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.





El que seguro volverá a la titularidad es el volante Ignacio Fernández, recuperado de una sobrecarga muscular.





En caso de no jugar el ex Huracán, su lugar sería ocupado por el colombiano Juan Fernando Quintero, mientras que la dupla ofensiva integrada por Rafael Santos Borré y Lucas Pratto no sufriría modificaciones pese al buen momento que atraviesa Ignacio Scocco.





Por el lado de Independiente, su entrenador Ariel Holan tampoco confirmó el once titular después de la práctica realizada en el estadio Libertadores.





Todo hace suponer que repetirá el sistema táctico, con Fabricio Bustos, Alan Franco, Jorge Figal, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño en la última línea, más Nicolás Domingo y Pablo Hernández como volantes de contención.





La otra opción es el ingreso de Guillermo Burdisso por Bustos, por lo que Figal pasaría a ocupar el costado derecho de la defensa.