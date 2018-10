Perazzo, conforme por el buen arranque

02/10/2018 -

Después de salvarse en la última fecha del descenso en la temporada pasada, Nueva Chicago cambió su realidad y ahora sueña con otra cosa. Con el triunfo ante Rafaela, el "Torito" aprovechó la caída de Almagro y, con su cuarta victoria se subió a la punta.

Su técnico, Walter Perazzo, tras ese resultado manifestó sus sentimientos y dijo estar satisfecho.

"Contento y satisfecho por el inicio que hemos tenido en el torneo. Obviamente uno siempre es optimista, pero la verdad que fue un arranque espectacular y es muy bueno cuando uno arranca así en un proceso nuevo, donde los jugadores recién están empezando a conocerse y el equipo está en formación", reveló.

A los de Mataderos todavía no les han convertido goles. Eso tiene que ver con la madurez e inteligencia que tenemos en los jugadores que integran el plantel y un compromiso general. Yo siempre digo que para que no te hagan goles son importante los once, no solo el arquero y los defensores, sino que los primeros defensores sean los delanteros.