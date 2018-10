Bruno Díaz será baja por una fractura

02/10/2018 -

La semana post triunfo frente a Brown (Madryn) ya comenzó para Olimpo y con una mala noticia.

En el entrenamiento "aurinegro" se conoció que tras el partido de ayer, Bruno Díaz se fracturó el tercer y cuarto metacarpiano de su mano izquierda.

El mediocampista, que fue uno de los puntos altos del elenco de Darío Bonjour, no se presentó a la práctica de hoy y según confirmó la doctora Graciela González Prieto, deberá tener por 21 días un yeso en dicha zona.

La fecha libre y el parate por fecha Fifa le vendrán bien al jugador para tratar de llegar al encuentro con Rafaela que será la próxima presentación de Olimpo.

"Me fracturé durante el partido y no me di cuenta. Sí recuerdo la jugada, en el primer tiempo, cuando fui a cortar una pared de dos jugadores rivales y apoyé la mano en el cuerpo de Jorge Velázquez, a quien traté de frenar para que no se mande al ataque. En ese preciso momento la muñeca se me dobló para atrás y sentí un pequeño ruido, al que no le di importancia", contó el rubio de Villa Iris.