Joven resultó herido en el abdomen con un arma blanca tras pelea

02/10/2018 -

LAS TERMAS, Rí o Hondo (C) Un joven resultó herido de arma blanca en una pelea que mantuvo junto a otros sujetos a la salida de un evento en adyacencia del autódromo. Durante la madrugada ingresó a la guardia del hospital zonal un joven que presentaba una herida de arma blanca en la zona del abdomen. El mismo fue identificado como Walter Paz de 24 años, con domicilio en Villa Balnearia. Según manifestó el herido, al salir de un evento que se llevó a cabo en la zona de Rincón de Atacama, en adyacencias del autódromo, mantuvo una gresca con varios jóvenes a quienes no identificó, y en un momento le asestaron un puntazo. Sin embargo, el herido se fue a su domicilio y a las pocas horas sintió un fuerte dolor, por lo que fue trasladado al nosocomio local para ser atendido. Allí el médico determinó el cuadro y lo derivó a la ciudad capital para que se le realizaran mayores estudios aunque no revestía gravedad. Intervino Seccional 40.