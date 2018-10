"La pena que tiene que recibir es la que está prevista para un homicidio"

Fotos IMPACTO. El auto de Iñíguez quedó destruido.

02/10/2018 -

"Lo que pasó es un calco de lo que sucede todas las semanas, la tragedia es más abultada, con la connotación de que esta persona habría estado alcoholizada y se cruzó de carril", comenzó manifestando Oscar Guardo, referente del grupo Renacer, asociación que contiene a padres que perdieron a sus hijos.

"Lo que pasa es que fallan los controles, si la Policía hubiera sacado a esta persona si estaba alcoholizada, porque no lo puedo asegurar porque no he visto las pericias, no hubiera sucedido esto", agregó.

Seguidamente apuntó: "Tiene una connotación social, y uno se pregunta, ¿sirve lo que hablamos de la prevención? Yo creo que sí, pero la gente no toma conciencia, cree que nunca le va a pasar, sin embargo el riesgo está todos los días".

Guardo también puntualizó una situación a tener en cuenta: "La mujer caminaba por el costado de la ruta, por la banquina, no digo que es culpable, pero está prohibido caminar por allí y hay mucha gente que lo hace, es un riesgo y así pasan los accidentes".

"Hay que trabajar en el sistema de leyes, los controles, tendría que tener una prevención primaria, reducir la velocidad en esa zona".

Por otra parte, en cuanto a condena que debería recibir el automovilista, indicó: "La pena que debe recibir es la prevista para un homicidio, que la tipifiquemos como doloso, primario, es otra cuestión, se cruzó de carril, hay que ver las pericias para ver cómo sucedió, hay muchos causales".

Por último, sobre el camino que tienen por delante los más cercanos a la víctima, afirmó: "La familia que pierde un ser querido en un accidente tiene toda una carga de culpa por la inadmisión de la sociedad. Es necesaria la contención para poder reinsertarse socialmente en las condiciones necesarias".