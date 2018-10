"Se aprende a vivir con el dolor", afirmó la tía de "Bauti"

Fotos PERICIAS. La Policía realizó diversas pruebas en la escena.

Bautista Agüero tenía 17 años en noviembre del año pasado cuando fue atropellado desde atrás por un automovilista. Falleció en el acto de una forma similar a la que murió Angélica del Valle Luna el último domingo.

Patricia Agüero, tía de "Bauti", dialogó con EL LIBERAL y se refirió al dolor de una experiencia traumática de perder un ser querido y de cómo sobrellevar esa pérdida.

"La familia está atravesando el dolor por el arrebato de una vida por una acción imprudente e irresponsable. A nivel dolor no se puede decir nada, acompañar desde el silencio, comprendiendo y con oración", afirmó Patricia.

"Es una experiencia que lamentablemente ahora a los familiares les toca transitar. Se aprende a vivir con el dolor. Una vez generado todo esto, es aprehender a sobrellevarlo. No hay palabras de consuelo, es aprender a transitarlo y con la compañía de los más allegados", agregó.

La familia de Bautista impulsó proyectos para prevenir accidentes y siniestros viales. "Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley de ‘tolerancia 0’ y ‘conductor designado’, hace dos meses pasó a comisión (en la Cámara de Diputados) y desde allí no hubo más novedades", recordó.

"El proyecto surge como un compromiso ciudadano, por un bien común de nuestra sociedad, tratando de aportar un granito de arena desde el dolor, buscando que estas cosas no vuelvan a suceder, que otras personas no tengan que llorar, no tengan que transitar este dolor", remarcó la tía de "Bauti".

Sobre el trabajo institucional por delante para evitar más muertes, deslizó: "Que haya más acciones de prevención, más concientización social sobre las conductas, la prudencia, respeto por las normas, como resguardo para uno y para las demás personas. Es necesaria más conciencia, educación, son herramientas que se necesitan y en el día a día no se ve plasmado en las acciones que tienen los que conducen".