Una modelo acusó a Axel de dejarla sin trabajo por "un grano en la mejilla"

02/10/2018 -

"Hace un montón de tiempo hice un casting para un videoclip de Axel (Yo quiero ser) y quedé elegida. El día de la filmación me hicieron esperar mil horas porque él no llegó a tiempo. Hasta que empezamos a grabar el video, yo parada y el atrás mío cantaba y yo lo sentía, pero era como si él no estuviera", comenzó contando Carolina Molinari, modelo y panelista del programa "Hay que ver", de Canal 9.

Eso no es todo. "En un momento me dijeron ‘bueno sacate los zapatos’, después ‘bueno sacate las zapatillas’. Viene el director y me dice ‘hay un problema’, ‘¿cuál es el problema?’, ‘Axel me dice que tenés un grano acá (en la mejilla)’. Y era mentira yo no tenía ningún grano. Entonces le dije ‘no, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien’. ‘No bueno, sí, vamos a cambiar la modelo’ me dijo", recordó Molinari, esposa del futbolista Mariano Pavone, y afirmó que la echaron sin pagarle.

Al enterarse de esas declaraciones, Axel usó Twitter para defenderse: "Las boludeces que hay que leer a veces... Ja, ja, ja... no sé si reír o llorar de lástima por esa gente que no sabe de qué manera buscar pantalla o un segundo de fama", escribió el jurado de La Voz Argentina, el reality cuya nueva temporada arrancó anoche por Telefé.