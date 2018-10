Mica Viciconte cuestionó a los jurados del Bailando por un sueño

02/10/2018 -

"Uno se tiene que hacer cargo del ambiente en el que le tocó trabajar. Yo sólo dije lo que pensaba, pero a la gente le molesta que le digan la verdad". Con esa frase, Mica Viciconte, la participante del Bailando por un sueño intentó explicar en el programa radial "Modo sábado", su conflictiva relación con Laurita Fernández, jurado del concurso a quien la tildó de "falsa", y la acusó de haber cuidado solamente su pellejo en un anterior trabajo.

Pero parece que no es la única que está enojada con el jurado del show de Marcelo Tinelli, del que forma parte Florencia Peña, quien también fue criticada por Viciconte durante su última performance. "Este año, todos los participantes están en contra del jurado. Para mí está fallando eso. Tanto Laura como Flor (Peña) no están juzgando bien", dijo y agregó: "Este año iba a haber quilombo porque hay un montón de personas que tuvieron encontronazos con Laura. Y si quisieran algo tranquilo, tendrían que juzgar el baile y ya está. Ellos te ningunean, te tratan de loca como hicieron con Esmeralda Mitre, entonces después no esperes que te digan: ‘te quiero mucho’".