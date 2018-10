"Pico" Mónaco siente que su mundo es el deporte, pero quiere progresar en la TV

02/10/2018 -

Aunque no se considera un hombre de la televisión sino un deportista, Juan "Pico" Mónaco está feliz con el programa "Con amigos así", con el cual debutó en la señal de cable KZO el año pasado y ahora pasó al aire de El Nueve.

"Creo que lo que estamos haciendo en ‘Con amigos así’ es súper cálido, fresco, me siento cómodo con ese formato de programa. Es un programa súper sano y no nos metemos en cosas raras y creo que eso le gusta a la gente. No pienso en hacer otro formato por ahora", remarcó el extenista, quien comparte el ciclo con "Pollo" Álvarez, Mariano Zabaleta.

Y agregó: "No siento que soy un bicho de la tele, no quiero olvidarme que vengo del mundo del deporte, mi lugar en el mundo es ahí. Estoy tratando de progresar en el día a día las cosas que hago para televisión, tiempo al tiempo. Pero no olvido que mi mundo es el deporte".

Precisamente en mayo de 2017 "Pico" Mónaco sorprendió en Twitter con el anuncio de su alejamiento del tenis profesional. "Con la certeza de que estoy tomando la decisión correcta y la nostalgia que eso me genera, les cuento que una etapa maravillosa de mi vida ha llegado a su fin. Me retiro del tenis profesional", rezaba un fragmento del comunicado.

Y a menos de una semana de aquel anuncio, Mónaco ya estaba encarando su primer proyecto lejos de las canchas, en medio de un mediático romance con Pampita Ardohain, de quien terminó separándose.