Connie Ansaldi terminó necesitando oxígeno en "Pasado de copas"

Fotos La panelista de "Cortá por Lozano" posteó su foto en Twitter.

02/10/2018 -

"Para los que dudan que de verdad se toma en ‘Pasado de Copas’ ... acá les dejo la foto del oxígeno que me tuvieron que poner para que siga grabando (dos vasos de whisky y quedo peor que 20 vueltas en calesita) Pasa que en pedo y sobria digo las mismas boludeces", escribió Connie Ansaldi en Twitter.

La panelista de "Cortá por Lozano" aceptó la propuesta de "Pasado de copas", el ciclo de la medianoche de Telefé, de contar episodios históricos con un poco de alcohol encima. Pero apenas comenzó con su relato, aclaró: "Esto que está pasando no está bien. No tomé ni dos vasos. No tengo nada de resistencia". En medio de la historia que recrea sobre la Batalla de Caseros, Connie resumió frente a Marcos Mundstock, el conductor del programa: "Como que al final una mujer separó a dos amigos, ¿entendés? Es como lo de Wanda Nara, Mauro Icardi, y Maxi López".

La producción del ciclo aclaró: "Nuestros narradores bebieron rodeados de profesionales técnicos, productores y guionistas. Un médico supervisó la grabación. La televisión es ficción. No intenten esto en su casa".