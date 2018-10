Trump pidió que el FBI investigue a Brett Kavanaugh

Fotos POSICIÓN. Trump cree en la versión que dio el juez en el Parlamento.

02/10/2018 -

La investigación del FBI al candidato de Trump para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, continúa marcando la agenda en Estados Unidos.

Ayer, el presidente norteamericano compareció para explicar los detalles sobre el acuerdo comercial alcanzado con México y Canadá, sin embargo, con el turno de preguntas de los periodistas, el foco se centró en los presuntos abusos sexuales hacia Christine Blasey por parte del jurista.

El presidente de Estados Unidos se mostró partidario de que el FBI realice una investigación "exhaustiva" sobre el caso, pero pidió que se lleve a cabo "rápidamente" para acabar con el trauma que están padeciendo tanto Kavanaugh como su familia.

Se trata de un buen hombre, en palabras de Trump, que habló "de manera muy concluyente" y "muy bien" durante su declaración de la semana pasada.

Bebedor

Sin embargo, el presidente mostró su sorpresa ante el reconocimiento que Kavanaugh hizo de su gusto por el alcohol. "A veces bebía demasiadas cervezas, pero no cometí abusos sexuales", aseguró el juez. A esto, Trump aseguró que él no toma alcohol: "No soy bebedor. Honestamente puedo decir que nunca he tomado una cerveza en mi vida", dijo en tono de broma. "¿Te imaginas que lo fuera, qué desastre sería? Sería el peor del mundo".