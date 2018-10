Insólito: Dos luchadores terminan exhaustos y comienzan una pelea de miradas sobre el ring

Hoy 14:58 -

El exluchador profesional estadounidense Bob Sapp y el luchador de sumo egipcio Osunaarasi Kintaro, que ahora compiten en artes marciales mixtas, se enfrentaron en unos de los combates más extraños en la historia de las MMA. Ambos superpesados comenzaron la pelea activamente, pero no tuvieron suficiente fuerza para terminarla.

Los peleadores, cuyo peso supera los 150 kilos, tenían que luchar tres asaltos de tres minutos de duración. Sin embargo, Sapp y Kintaro solo aguantaron dos 'rounds', y en el tercero dejaron de pelear para iniciar un peculiar 'duelo' de miradas sobre el cuadrilátero.

Al principio, las pausas que introducían entre cada golpe duraban varios segundos, pero luego estas se fueron prolongando hasta alcanzar casi un minuto. Los luchadores, visiblemente exhaustos, solo se miraban y se movían en diferentes partes del ring. Las indicaciones del árbitro a reanudar el combate activo no ayudaron.

Al final, la victoria fue otorgada por decisión unánime a Bob Sapp. Muchos comentaristas e internautas calificaron con ironía este peculiar 'round' como "el mejor de la historia de MMA".

El exluchador profesional estadounidense Bob Sapp y el luchador de sumo egipcio Osunaarasi Kintaro, que ahora compiten en artes marciales mixtas, se enfrentaron en unos de los combates más extraños en la historia de las MMA. Ambos superpesados comenzaron la pelea activamente, pero no tuvieron suficiente fuerza para terminarla.



Los peleadores, cuyo peso supera los 150 kilos, tenían que luchar tres asaltos de tres minutos de duración. Sin embargo, Sapp y Kintaro solo aguantaron dos 'rounds', y en el tercero dejaron de pelear para iniciar un peculiar 'duelo' de miradas sobre el cuadrilátero.



Al principio, las pausas que introducían entre cada golpe duraban varios segundos, pero luego estas se fueron prolongando hasta alcanzar casi un minuto. Los luchadores, visiblemente exhaustos, solo se miraban y se movían en diferentes partes del ring. Las indicaciones del árbitro a reanudar el combate activo no ayudaron.



Al final, la victoria fue otorgada por decisión unánime a Bob Sapp. Muchos comentaristas e internautas calificaron con ironía este peculiar 'round' como "el mejor de la historia de MMA".

Could Sapp vs Osunaarashi be the greatest round in MMA history? Scratch that... the greatest round in combat sports history? pic.twitter.com/twfgSE5D43