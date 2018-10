Visitan un matadero y descubren una aterradora presencia

-

El mes pasado, una pareja británica realizó un viaje a la ciudad de Manfield, Nottinghamshire (Reino Unido) durante el cual visitó un antiguo matadero que ahora es una atracción turística. Nunca habrían imaginado la sorpresa que se iban a llevar.

El edificio, construido a principios del siglo XIX, servía también como pub. Y tiene una oscura historia detrás. La pareja visitó un sótano del matadero, donde, según les contó el guía y 'cazafantasmas' Lee Roberts, hace unos 500 años siete monjes fueron quemados vivos.



Tania Copeman, de 41 años, tomó varias fotos del sótano mientras salía, y, al llegar casa, quedó asombrada. En una de ellas encontró un rostro pálido y con rasgos malvados, incluidos unos ojos brillantes, que la miraban desde la penumbra.





"La cara parece quemada, y esto me hace pensar que podría haber atrapado a uno de los sacerdotes que fueron quemados allí", relató la mujer a los medios británicos.



Tanto ella y su marido contactaron con el guía del matadero para revisar la grabación de las cámaras de seguridad. El video mostró que los tres estaban solos en el sótano: no había nadie más.



"[El monje] parece diabólico. Pero eso no quiere decir que lo fuera. Esta podría ser solo la primera forma en que se manifestó", comentó Roberts.



Coperman aseguró haber experimentado una sensación de quemazón en su cara antes de que Lee le hablara sobre la historia de los monjes. "Cuando giré la cabeza, comencé sentir un calor en la frente. Luego, Lee mencionó que los sacerdotes fueron quemados allí y pensé que eso era un poco extraño", relató.