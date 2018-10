Seis equipos al tope de las posiciones en preinfantiles

03/10/2018 -

Cumplida la segunda fecha, seis equipos se mantienen invictos y comparten el liderazgo en las dos zonas en que se disputa la categoría Preinfantiles de la Copa Municipalidad de la Capital, que hace disputar la Comisión Provincial de Minibásquet.

Quimsa Rojo, Normal Banda y Huracán sus respectivos partidos y aparecen al tope de las posiciones en la zona A, con 4 unidades. Quimsa Rojo venció a Jorge Newbery por 99 a 23; Normal Banda derrotó a Fernández por 49 a 2 y Huracán venció a Tiro Federal por 37 a 35, todos en calidad de visitante.

La fecha se completó con la victoria de Olímpico sobre Lawn Tennis por 48 a 18, también en calidad de visitante.

En cambio, Villa Mercedes y Coronel Suárez jugaron únicamente en Premini y Mini, ya que no tienen equipos de Preinfantiles.

Asimismo, se informó que a Tiro Federal se le dio por ganado su partido ante Águilas de Pozo Hondo, que incluyó jugadores de edad avanzada.

Las posiciones de la zona A quedaron de la siguiente manera: Quimsa Rojo, Normal Banda y Huracán 4 puntos; Tiro Federal 3; Olímpico, Lawn Tennis y Jorge Newbery 2; Fernández BBC 1 y Águilas de Pozo Hondo 0.

Por la zona B, Contadores BBC venció a Nicolás Avellaneda por 61 a 55, en tanto que Red Star le ganó a Belgrano por 71 a 60. Sportivo Colón y Defensores del Sud ganaron los puntos de sus partidos ante Coronel Borges y Quimsa Azul, respectivamente, que no tienen Preinfantiles.

El partido entre Juventud e Independiente BBC se suspendió de común acuerdo entre los clubes.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Atamisqui BBC, Red Star y Sportivo Colón 4 puntos; Nicolás Avellaneda, Contadores BBC y Defensores del Sud 3; Independiente BBC, Belgrano y Almirante Brown 2; Juventud 1.

Próxima fecha

El próximo fin de semana se jugará la tercera fecha. Por la zona A está prevista la siguiente programación: Coronel Suárez vs. Fernández BBC, Normal Banda vs. Lawn Tennis, Olímpico vs. Jorge Newbery, Quimsa Rojo vs. Tiro Federal y Huracán vs. Águilas de Pozo Hondo. Libre: Villa Mercedes.

Por la zona B se enfrentarán: Coronel Borges vs. Defensores del Sud, Quimsa Azul vs. Almirante Brown, Atamisqui BBC vs. Juventud BBC, Independiente BBC vs. Belgrano, Red Star vs. Contadores BBC y Nicolás Avellaneda vs. Sportivo Colón.