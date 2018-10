Evangelio según San Lucas 9,57-62

03/10/2018 -

En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: "Te seguiré adonde vayas".

Jesús le respondió: "Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza".

A otro le dijo: "Sígueme".

Él respondió: "Déjame primero ir a enterrar a mi padre".

Le contestó: "Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios".

Otro le dijo: "Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia".

Jesús le contestó: "El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios".

Comentario

A Job le conocemos como "el Santo de la paciencia" pero en este texto se nos muestra como un hombre sensato, respetuoso y temeroso de Dios. Nos muestra nuestra pequeñez frente a su poder.

Job experimentará en sus propias carnes la manera de actuar de Dios, incluso en sus peores momentos, cuando cae en desgracia y sus amigos se ríen de él, no perderá la confianza. Esos mismos amigos a los que en este pasaje les habla y les instruye en cómo es ese Dios en el que él confía plenamente, ese que "si cruza junto a mí, no puedo verlo, pasa rozándome y no lo siento".

Así nosotros podemos no notar su presencia, pero tenemos la certeza de que está con nosotros, porque somos importantes para Él a pesar de nuestra pequeñez y de nuestras debilidades.

Esa fe ciega, esa absoluta entrega de Job la quiero para mí. Quiero aprender a ponerme en sus manos como el niño se echa en el regazo de su madre, sin pensar, con la seguridad de que ahí nada malo puede pasarle. No debemos olvidar la condición de Padre de nuestro Creador, su infinita misericordia para con nosotros aunque "pleiteemos con Él".

Aparentemente no somos nada, una insignificancia ante el que es capaz de mover montañas y derribar cumbres, pero somos sus hijos, motivo más que suficiente para tener la certeza de que siempre tendremos su mano tendida en todo momento.

Precioso pasaje el que hoy nos propone la liturgia. San Lucas nos da en cuatro pinceladas "las instrucciones" que nos propone Cristo si queremos ser sus seguidores. Nada, ni nadie, debe interponerse entre Él y nosotros a la hora de seguir nuestra vocación.

Cuantas veces nos hemos sentido llamados por Jesús, hemos querido ir un poco más allá en nuestro compromiso con Él y al instante hemos puesto mil impedimentos de todo tipo, nos hemos autoconvencido a nosotros mismos de que no puedo: es que mi trabajo...

Es que mi familia... Es que no tengo tiempo... Es que... es que... Hay una frase clave en este pasaje que a mí me ha hecho meditar muchas veces: "Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios" Si queremos ser "vivos", si queremos que el Espíritu actúe en nosotros, si queremos ser cooperadores de la misión evangelizadora, tenemos que pensar y actuar como hombres nuevos, ser verdaderos bautizados, resucitados por el Espíritu Santo y abandonar los viejos pensamientos que solo conducen a la muerte del alma.

Vivamos con gozo nuestro encuentro con Cristo y no tengamos miedo a mirar al horizonte. Tenemos que soltar lastre y volar ligeros en las manos de Dios.