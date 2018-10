FÚNEBRES | 3 de octubre de 2018

03/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

Domingo Argentino Cáceres

Rita Noemí Herrera

Ricardo César Luna (La Banda)

Alejandro Herrera

Jorge Raúl Panichelli (La Banda)

Emilio Aldo Argañaraz

Cergio Rafael Silva

María Isabel Collantes Vda. de Susnjar (Catamarca)

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, EMILIO ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Sus hijos Luis, Nora, Omar, Hnos. pol. Lorena, Hugo, Claudia, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L.Gallo 330 SV. Serv. Org. Amparo SRL- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÁCERES, DOMINGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Su esposa Berta Gómez, sus hijos Sonia, César, Polo, nietos Rodrigo, Renzo, Luciana, Rafaela, Luca, hijos políticos Mónica Gerra y Cali Garnica y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque De La Paz Cob. CARUSO C.I.A ARGENTINA De SEGUROS. Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 Tel. 4219187

CÁCERES, DOMINGO ARGENTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Tío querido dejaste un vacío muy grande, te fuiste de este mundo pero vivirás eternamente en nuestros corazones. Su sobrina Evelia, Juan, Maribel y flia, Mirna y flia, Telly y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

CÁCERES, DOMINGO ARGENTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Adolfo Witte y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de nuestro amigo Polo Cáceres y su familia.

CÁCERES, DOMINGO ARGENTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. San José Futbol Club, participa con profundo pesar el fallecimiento del papá de nuestro amigo y capitán del Equipo Polo Cáceres.

CÁCERES, DOMINGO ARGENTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Papi me dejaste dejando un gran vacio en mi. Solo me consuela que estuvimos juntos hasta el final. Gracias por tanto viejito de mi corazón. Que en paz descanse mi Rey. Su querida hija: Sonia Cáceres, su hijo político Cali Garnica, sus nietos Rafaela y Luca Garnica. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

CÁCERES, DOMINGO ARGENTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Familia Garnica: Maria Lia y sus hijos acompañan a la familia del querido amigo Toto en este dificil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Alberto Matach, María Mercedes Olmedo, sus hijos Gustavo y Carolina, Ernesto y Gisella, Fernanda y Juan Cruz, Sebastián y Angélica y sus nietos acompañan a Emilia, Gringo y familia y a los hermanos Susnjar con el cariño de siempre.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, sus hijos Belén y Nicolás , Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio y Álvaro y sus familias despiden con tristeza a la querida Chabela y acompañan con mucho cariño a sus amigos Emi, Gringo y chicos y a toda la familia Susnjar.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Margarita Agustina Brander de Cambrini y familia participan el fallecimiento de querida Chabela y acompañan a toda la familia Susnjar con inmenso cariño. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Argentino José Cambrini (a), su señora Cecilia Llapur (a) y familia acompañan a la familia Susnjar por el fallecimiento de la mamá de Emília y mamá política de Francisco. Elevan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Marta Chamas de Llapur y familia acompañan a Emília y su familia en tan dolorosos momentos. Piden oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 2/10/18|. Ing. Sergio Gomez Molina, su esposa CPN. Liliana Dominguez y sus hijos Constanza, Ignacio, Sergio. Maria del Huerto, Lucas y Nicolas participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Emilia. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray, Carlos Andrés y Agostina, Matías y Florencia y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Chabela y acompaña a sus queridos hijos Emilia, Mari, Rosi y Antonio, elevan una oración en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Carlos César Salmoiraghi y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

FIAD DE CORTINA, YNÉS TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/18|. Cristina Ávila, Dr. Néstor Giraudo e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa del fallecimiento del hermano del Sr. Guillermo Adrián Frías de la Oficina de Bienes Patrimoniales del Organismo, lo acompaña en su dolor y eleva oraciones en su memoria rogando por la cristiana resignación de su familia y el eterno descanso de su alma.

HERRERA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su esposa Sara Ponce, sus hijos Javier y Alejandra Herrera, su hija política Romina Corbalan, nietos Luka, Emir, Mia y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio los Flores COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su hijo Oscar Leandro Ledesma y su hija política Cintia Fuenzalida, nietos Lucio, Leo, Lorenzo y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Oscarcito: te acompañamos en estos tristes momentos ante la dolorosa partida de tu querida madre, con quien nos ha unido un sincero y mutuo cariño desde hace muchos años. Que ella descanse en paz y desde el cielo te proteja para que alcances cristiana resignación. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro, Oscar y sus respectivas familias elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de la mamá del C.P.N. Ledesma, contador de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Los amigos de su hijo Oscar lamentan la pérdida de su querida madre. Acompañamos tu dolor: René, Claudia. Sofía y Martina.

LARES, RODOLFO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Cristina Ávila, Dr. Néstor Giraudo e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PALOMO, DURVAL ADOLFO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/18|. Cristina Ávila, Dr. Néstor Giraudo y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Sus amigos Saúl Carrizo, Nancy Ledesma y Diego Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento, al que siempre recordarán con cariño y acompañan en su dolor a su esposa Susana, hijos, nietos y hermanos.

RUIZ, GABRIEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Aurorita: Cuanto lamento la partida de tu hermano, en tan infausta circunstancia. El Señor velará su sueño, querida compañera y amiga. Marqueza Adriana Zurita de González.

SIERRA, ROSA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Sus hijos Claudio, Mónica, Juan Carlos y Diego h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVA, CERGIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Su esposa Mirta, sus hijos María Belén y Adrián, su nieta Abigail, hnos. y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SILVA, CERGIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Los amigos y compañeros del equipo de Veteranos de Sarmiento, acompañan desde su corazón a su hermano Lucho y familiares rogando oraciones en su querida memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Teresita Amadey, sus hijos y nietos, acompañan en el dolor a Pocha y familia ante tan difícil momento y les desean una pronta recuperación.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Olga Nazario participa con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Marien. Ruega oraciones en su memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Sus ex compañeros de la Escuela Industrial; Polo Maldonado, Eddy Llapur, Hernan Chávez y José Félix Uriondo, participan con pena profunda su deceso y elevan oraciones en su memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Nelly, Olga, Perla, Negra, Chiche, Chela, Bocha, Gladys y Sofía, acompañan en el dolor a Pocha por el fallecimiento de su hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Señor ya está ante tu presencia, este ser maravilloso, donde solo hay paz y felicidad. Graciela Sauad y flia, Norma Sauad y flia, Eduardo Sauad y flia, Sarita Sauad y flia y Adriana Sauad y flia, acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. María Elena Santillán de Auad, acompaña a sus queridas hermanas en estos momentos de dolor y ruega oraciones en su memoria.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento.

ÁLVAREZ, PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/18|. La Comunidad Educativa del Colegio Jesús El Maestro de la ciudad de La Banda, Nivel Secundario, acompañan en su dolor a la profesora Alicia Beltrán por el fallecimiento de su señora madre. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Quedó dormida en el Señor y espera su resurrección. Su hermano Miguel Lescano y flia, participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

LESCANO, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/18|. Quedo dormida en el Señor y espera su resucción. Tu hija del corazón Lorena Lescano y flia, participan con profundo dolor su partida. Rogando oraciones en su querida memoria.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su esposa Mirta, sus hijos Mirta, Graciela, Rolando, Monica, Fernando, nietos, bisnietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Rogamos al Señor que te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su hija Dra. Mónica María Luna, su hijo político Ing. Carlos Eduardo Gómez y sus nietos Kiara y Adriel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su familia política Dra Lilian Gómez, Dr. Ángel Muratore y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. El Servicio de Diagnóstico por Imagenes de la Clinica Velez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba, los Dres. Carlos y Juan Bertona, Medico de Planta y Residentes, personal Tecnico y Administrativo, acompañan a su compañera Mirta Luna en el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Luis Ramón Daud, su esposa Anabel Molinari, sus hijos Fernanda y Javier, Mariano y Gianna y Luciano Daud, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso y por la cristiana resignación de su familia.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares. Elvan oraciones en su memoria.

PANICHELLI, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su esposa Marta Paz, sus hijos Franco y Natalia, sus nietos Martín, Natalia, Lux, Zamira, Benja. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Misericordia SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

Invitación a Misa

CARRIZO CORVALÁN, JOSÉ LEÓNIDAS. Dr. (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar", Su familia y allegados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroqia Sagrado Corazón de Jesús, Colón (S) 161 por el eterno descanso de su alma. Se ruega una oración en su querida memoria.

CORIA, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. "Ven despacio, no hagas ruido, que mi madre no se ha ido, solamente se ha dormido... no permitas que rompa su sueño, no la traigas de nuevo al ocaso, solo quiere encontrar esa puerta frente al supremo...". Su hija María Haydeé invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José Bº Belgrano. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su esposa Margarita Vazquez, sus hijos Juan Luis, Eugenia, Carolina, hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse cuatro meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FARÍAS, MARIANO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/18|. "Nos consuela que seas nuestro ángel, que desde el cielo iluminas y velas nuestros caminos. Que Dios nos fortalezca el vacío que dejaste. Señor, danos fuerza para seguir. Descansa en paz". Su esposa Marylin y sus hijos Daniel, Brahian, Iván y Mariano Exequiel invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

HEREDIA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/08|. Sus amigos de siempre que nunca lo olvidan; Arturo Curi, Carlos Viano, Rubin Avendaño y otros invitan a la Misa a Celebrarse hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, al cumplirse un años más de su desaparición física. Rogamos por la paz de su alma.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Madre, fuiste un ser especial en la tierra, llenaste nuestras vidas de ejemplo, amor y felicidad. Nos dejaste como legado tu valor y esperanza. Tu recuerdo seguirá siendo luz y ejemplo de vida. Su esposo Juan José, sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Parroquia San José, Bº Belgrano, con motivo de recordarse el tercer mes de su partida. Ruegan una oración en su memoria. ¡Descansa en Paz bella polaquita querida!

VENTIMIGLIA, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/18|. Su esposa Teresita, sus hijos Andres, Patricia, Joaquín y demás familiares, invitan a la misa a Celebrarse hoy a las 20 en la Iglesia La Inmaculada al cumplirse 9 dias de su fallecimiento para rezar por su eterno descanso.

PEREYRA, ROGER OSCAR (Turron) (q.e.p.d. Falleció el 23/09/18|. Su hermano Eduardo Pereyra y flia, invitab a la misa el día 03/10/18 a celebrarse en la Iglesia Cristo Rey a las 20 hs, al cumplise las 9 noches. Se ruega una oración a su memoria.

Recordatorios

GOYTEA DE QUIROGA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Querida madre hoy al cumplirse 90 años de tu natalicio (3/10/1928). Tus hijos Olguita y Armando con sus respectivas familias te recuerdan mas alla del sufrimiento porque ya no estas fisicamente entre nosotros, con un cariño inmenso por todo el amor y enseñanzas que nos prodigaste, rogando que Dios nuestro Señor te tenga en su Santa Gloria. Se ruega una oración en su memoria.