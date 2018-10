Fotos La caricatura y la política se quedan sin su mayor maestro

El caricaturista e ilustrador uruguayo Hermenegildo "Menchi" Sábat falleció este lunes a los 85 años mientras dormía, informó Clarín, medio en el que el también artista plástico trabajaba desde 1973. Nacido en Montevideo en 1933, el artista estaba casado con Blanca, con quien tuvo dos hijos, Alfredo y Rafael. Desde los quince años Sábat se dedicaba al periodismo gráfico, primero en Montevideo, donde fue fotógrafo y redactor del diario El País, hasta que decidió volcarse definitivamente a las artes plásticas, sobre todo el dibujo, especializándose en el retrato y la caricatura de hombres políticos. Llegó a la Argentina en 1966 (se nacionalizó en 1980) y fue caricaturista del diario La Opinión y la revista Primera Plana, hasta que en 1973 se incorporó a la redacción de Clarín, donde era considerado por todos como "un maestro". Sus caricaturas políticas se hicieron célebres desde la época de la última dictadura militar, cuando a pesar de las prohibiciones dibujó al presidente de facto Jorge Rafael Videla. "Fue el primer dibujo y abrió un camino de expresión. Yo miro las cosas que hice en esa época y pienso que es casi un milagro estar vivo", dijo Sábat en una entrevista el año pasado. No hubo hombre poderoso a quien no retratara con su irónico trazo: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Néstor Kirchner, entre muchos otros. Ser retratado por Sábat significaba siempre un homenaje, aunque muchas veces no fueran leídos de esa manera por los retratados. Molestia Molesta por un retrato en medio del conflicto con las retenciones al campo, en abril de 2008, la por entonces presidenta Cristina Fernández lo acusó de "emitir mensajes cuasimafiosos". Por su enorme trayectoria, Sábat recibió varios premios y el año pasado fue galardonado con el Konex de Brillante. Presidió la Fundación Artes Visuales, que había creado en 1982, para enseñar dibujo, pintura, grabado e ilustración en su taller de Monserrat Sábat era hijo del dibujante, periodista y escritor Juan Carlos Sábat Pebet y su abuelo fue Hermenegildo Sábat Lleó, nacido en España, donde se dedicó a la pintura y fue un popular caricaturista.