Para no perder ritmo, Coleoni planea amistosos

Fotos CAUTELA Coleoni dijo que su equipo mereció más ante Brown, aunque le preocupa la larga inactividad que tendrán.

03/10/2018 -

Luego del empate agónico ante Brown de Adrogué, Central Córdoba no tendrá actividad recién hasta la séptima, la cual se jugará entre el 19 y el 21 de este mes, puesto que el próximo fin de semana no jugará el partido en el que debe visitar a Ferro Carril Oeste, porque no habrá efectivos policías que puedan cubrir el evento, porque estarán abocados a otras tareas.

Y en el siguiente fin de semana, tampoco habrá actividad debido a que se jugará una fecha Fifa.

De ese modo, el entrenador del Ferro, Gustavo Coleoni, pretende sumar juego en partidos amistosos.

"Vamos a trabajar toda la semana y buscaremos realizar algún amistoso. La idea es jugar antes por Copa Argentina que podría ser el 12 o 13, pero no está nada confirmado todavía. En esto, no hay secretos, hay que seguir laburando todos los días", aseguró el Sapo tras el partido ante el Trico el lunes pasado.

En cuento a ese partido, el DT destacó la entrega que tuvo su equipo.

"Me gustó también la actitud del equipo, en no bajar los brazos nunca, de buscar, de ser protagonista a lo largo del partido en cualquier cancha. Brown nos puso un cerrojo que no nos dejó llegar con claridad en los metros finales, rescató mucho el punto donde manejamos el partido en todo momento. A veces hay que conformarse con el empate de local en un Nacional B parejo en todo", reflexionó.

Al final destacó el trabajo de su plantel: "Me gustó mucho la conexión de Milevillo y de Díaz por derecha donde hicimos daño, y después el equipo tuvo una paridad en su juego. El lunes sumamos un punto que nos puede servir en el futuro, de todas formas hay que seguir trabajando".

En cuanto a lo deportivo el plantel trabajó ayer por la tarde y hoy hará lo propio por la mañana.