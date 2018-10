El accionar de los jueces ante vacíos legales y cómo deben actuar ante las diferentes circunstancias de los procesos

Fotos MAGISTRADO. Dr. Arrulfo Hernández, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Un "vacío legal" se define como aquellos casos donde la legislación omitió en su texto la regulación de una determinada situación, por lo que el juez no encontrará respuesta legal específica para resolver una causa.

Planteado el caso específico, "los jueces no pueden dejar de fallar so pretexto de que no haya leyes al respecto; deben juzgar sobre los derechos existentes, aunque en caso de no existir éste, no se puede hablar de vacío legal y no fallar", explicó el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Arrulfo Hernández.

En estos casos, los jueces recurren al uso de jurisprudencia y/o doctrina en caso de existir en relación al tema planteado, ya que esta implica que existe un precedente de este caso y que determinado juez falló de una forma que puede guiar a los demás magistrados.

La doctrina por otro lado, determina que esta temática fue abordada por estudiosos del Derecho, quienes se plantearon tal situación como una posibilidad y desarrollaron teorías en relación a la misma.

El artículo 166 del Código de Procedimiento Civil de la Provincia establece en distintos incisos cuáles son los principios que deben adoptar los jueces, los fundamentos a tener en cuenta, las presunciones no establecidas por ley, etc.

En este marco, un magistrado debe siempre tener presente que una herramienta valiosa al momento de fallar es la "sana crítica", que representa la razonabilidad que debe tener un juez a la hora de postular diversos fundamentos para establecer un criterio.

"La sana crítica representa los pensamientos y principios racionales que el juez fue adquiriendo con sus años de práctica y que usará para fundar la sentencia que produzca", explicó el Dr. Hernández.