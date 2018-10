Piden compromiso familiar en la campaña de vacunación

Fotos SEGUIMIENTO. El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, visitó vacunatorios tras el primer día de la campaña.

03/10/2018 -

"Esperamos a las familias con sus niños de 13 meses a 4 años inclusive en todos los vacunatorios públicos del país para recibir la dosis adicional de la vacuna triple viral que previene contra el sarampión, la rubéola y las paperas", expresó el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, luego del inicio de la Campaña de Seguimiento de Vacunación contra Sarampión y Rubéola 2018 que comenzó el lunes y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

La estrategia sanitaria, que se realiza cada cuatro años, tiene como objetivo aumentar la protección frente al sarampión y la rubéola.

"En la medida que pasan los años, los niños susceptibles se van sumando y esta acumulación hace que, frente a un posible ingreso de los virus del sarampión y de la rubéola, se produzca una reintroducción y pueda generarse un brote de magnitud", explicó el responsable de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Cristian Biscayart.

Por su parte, la presidenta de la Comisión para la Certificación de la Eliminación de la Circulación Endémica de Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita, Ángela Gentile, indicó que "con una sola dosis de vacuna triple viral hay hasta un 10 por ciento de casos que no responden. Si a ese porcentaje le sumamos la cantidad de chicos que no se vacunaron, año tras año se acumula un número de niños de 1 a 4 años que está en riesgo porque no tiene anticuerpos".

Es por ello que esta campaña de seguimiento para cerca de 3 millones de chicos "es una herramienta clave para poder mantener la eliminación del sarampión en Argentina para que no tengamos brotes y lograr una muy buena cobertura de vacunación", aseguró Gentile.

Argentina consiguió eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en 2015 y el sarampión en 2016.

"Hay que tratar de vacunar al 80% de los niños durante el primer mes, por eso pedimos a las familias que acerquen a sus chicos lo antes posible, porque es muy importante para que la campaña se desarrolle según lo programado", destacó Biscayart.