Fotos Pacientes de Santiago que están en lista de espera

03/10/2018 -

En Santiago ahora son 244 los pacientes en lista de espera, que aguardan por una mejor calidad de vida a través de un órgano o un tejido: "Si Dios quiere y seguimos con esta línea de trabajo, es probable que a fin de año podamos terminar con lista 0 de receptores para trasplante de córneas en Santiago del Estero, porque está realmente disminuyendo ostensiblemente la cantidad de santiagueños en situación de espera", celebró el Dr. Jarma. En este 2018, en la provincia se realizaron 6 ablación multiorgánica y 18 monoorgánica. "El sistema está presente, la gente es solidaria y las necesidades van en aumento, porque todos los días ingresa gente a la lista de espera. Pero los resultados están a la vista", añadió Jarma. La "Ley Justina" La "Ley Justina", aprobada recientemente por el Senado, establece que todos los ciudadanos mayores de edad serán donantes a menos que manifiesten su voluntad de no serlo, y recibió ese nombre en homenajea a la niña de 12 años que falleció el año pasado por no recibir un trasplante de corazón a tiempo. "Podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos", señala el proyecto. La iniciativa también impone la obligación a los profesionales médicos de notificar al Incucai los tratamientos de diálisis que le realicen a un paciente, o cuando le indiquen la realización de un trasplante. También establece que para asegurar la calidad de todo lo relativo a donación y trasplante, se deberá destinar como mínimo un 20% de los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes a capacitación. Anteriormente los mayores de 18 años eran donantes pero la última palabra la tenían los familiares, salvo expreso consentimiento previo de los individuos. Esto generaba, en muchos casos, demoras que posteriormente llevaban a la imposibilidad de realizar el trasplante.