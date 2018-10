Concejales oficialistas y opositores repudiaron un informe televisivo sobre índice de pobreza

Fotos RESPALDO. Los concejales de la Capital se sumaron a la campaña de la "Casita del Árbol" #CREOENTI que tiene por objeto lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad.

Los ediles de todas las bancadas de la ciudad Capital, se pronunciaron en defensa del Gobierno provincial, repudiando y rechazando el informe emitido por TN sobre el índice de pobreza en Santiago del Estero.

En primera instancia, el edil del PRO, Ítalo Cioccolani, afirmó que el informe de TN emitido el pasado domingo, "me dolió bastante, por cómo hablaban de la provincia respecto del índice de pobreza. Me duele porque, más allá de que exista la pobreza, lo vi al informe con ánimo de hablar mal de la provincia, y eso me molesta porque hay muchos santiagueños que, independientemente del partido que pertenezcamos, día a día luchamos por hacer crecer Santiago del Estero. Quería expresar mi repudio a esas expresiones tendenciosas, que pretenden descalificar a la provincia, con un índice de pobreza que dudo sea tan alto", según se informó desde el sitio web oficial del Concejo Deliberante.

Se sumó luego el concejal del FC, Lelio Manzanarez, lamentando que "estamos viviendo una época de presión mediática muy fuerte. No es la primera vez que nos atacan ya que cada vez que tanto en la Cámara baja como en la alta se busca aprobar bajo presiones un proyecto, en este caso el Presupuesto 2019, por lo que recurren a estas tácticas".

Finalmente, el concejal de la Unión Cívica Radical, René Loto, argumentó: "En medio de la decepción es donde debemos aunar esfuerzos para atenuar la crisis, acompaño lo manifestado en cuanto al golpe bajo que recibe nuestra provincia en medio de una estrategia mediática. La pobreza es problema de todos y debemos ocuparnos desde su lugar para colaborar para revertir la situación".

"Creo en ti"

Por otro lado, el cuerpo deliberativo se sumo a la campaña de la "Casita del Árbol" #CREOENTI que tiene por objeto lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana.

Entre otros temas, se sancionó la ordenanza que felicita a los alumnos y profesores de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" que obtuvieron el primer premio en el Maratón Nacional de Programación y Robótica.

En la sección de homenajes, se concretó la entrega de placa recordatoria y copia fiel de la ordenanza a los familiares del distinguido post mórtem, al Sr. Adolfo Napoléon "Tito" Auat. Y fue el presidente del cuerpo, CPN Juan Manuel Beltramino, quien entregó la plaqueta indicando que se trató de "un gran personaje de la cultura santiagueña, es el pueblo de la ciudad quien destaca la labor de "Tito" Auat y la promoción cultural que ha realizado durante su vida", recalcó.