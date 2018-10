Rodrigo Romero nunca tuvo intención de imitar al cuartetero

03/10/2018 -

"Más que buscar un parecido, quisimos hacer la interpretación, nunca se buscó imitarlo. Leyendo el guión vi que tenemos algunas cosas similares, que me pasaron a mí también. Hay una cuestión mediática de Rodrigo que la conocemos todos, de ese Rodrigo íntimo, Rami sabe muy poco, entonces yo en lo personal no tuve a nadie que me diga cómo era. En ese sentido estuvo bueno porque se fabricó el personaje. Que entiendan que está hecho con amor y con el respeto que Ro se merece". De esta manera, Rodrigo Romero, el cantante y actor que da vida en la película a Rodrigo Bueno el "Potro", bajó las expectativas de quienes asistirán al cine con la idea de que lo encontrarán imitando al cantante.

Con profunda admiración, dijo a Diarioshow: "Yo me crié con su música y él conquistó al país. Rodrigo es de todos, desde el norte al sur, Rodrigo es patria".