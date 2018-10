Carmen aseguró que el "Potro" tenía que pagar para ver a su hijo

03/10/2018 -

Invitada a "Intrusos", Carmen Barbieri hizo un polémico comentario sobre Patricia Pacheco, la madre de Ramiro, el único hijo que tuvo Rodrigo Bueno el "Potro": aseguró que el cuartetero "tenía que pagarle a la madre de su hijo para que lo deje ver al nene". Haciéndose eco de esa declaración, Patricia le respondió, consultada por Clarín: "Que Dios la perdone y la juzgue por mí". Y agregó: "La verdad no hace falta que yo ni diga ni demuestre lo que tenía encima cuando murió Rodrigo, que era nada. No sé de qué dinero estaría hablando ella y menos refiriéndose a la madre de su hijo. Lo lamento mucho por ella, que se maneje en esos términos, o que quiera sacar provecho público y mediático".

Por otra parte, aseguró desconocer qué llevó a Carmen a decir algo así: "No sé qué decirte. Si hubiese sido por plata me hubiera quedado siempre con él. Y si me fui de su lado tuve mis motivos. Yo lo amaba, pero hay cosas que superaban. Vivo en un techo que le compró Rodrigo a Ramiro cuando tenía casi tres años y acá sigo. No es un lujo. Es un techo para su hijo".