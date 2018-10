La expareja de Rodrigo se animó a compartir su verdad para la película

03/10/2018 -

A horas de que se estrene en las salas de los cines argentinos la película sobre el "Potro" Rodrigo Bueno, y en medio de las críticas que lanzaron sus familiares sobre el guión del filme, Patricia Pacheco, la madre del único hijo que tuvo el cantante, rompió el silencio.

A diferencia de Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo, quien escribió en Instagram: "Así la cuentan los que no te conocieron", Patricia admitió que ella sí se permitió contar su verdad en la entrevista que tuvo con la directora de la película, Lorena Muñoz. En esa oportunidad, ella recordó todo lo que vivió en el tiempo que estuvo al lado del cantante, hasta el día del accidente que le costó la vida.

Aquel 24 de junio del 2000, Rodrigo iba al volante, con Patricia sentada a su lado mientras que su hijo (de cuatro años) estaba atrás, cuando perdió el control de la camioneta sobre la Autopista Buenos Aires La Plata, según relató. Y aclaró que Betty Olave, la madre del "Potro" también accedió a la entrevista y que después de ver la película le confesó que "le parecía que estaba bien".

"Hay otros que pidieron plata para juntarse", remarcó Patricia en diálogo con Teleshow, sin embargo no quiso dar nombres sobre a quiénes se refería. Y agregó: "Si Ulises no habló es una decisión personal de él, y no estaría preparado para el estreno de la película".

También reflexionó: "Estaría bueno que (Rodrigo) estuviera vivo y diga si realmente los que hoy dicen ser sus amigos, eran sus amigos. La identidad es Rodrigo, es él mismo".

De acuerdo con los adelantos, la película se centra en el momento de mayor popularidad del cuartetero, que coincide con la etapa más oscura por la que atravesó, entre el alcohol y las drogas.

Al respecto, Patricia Pacheco apuntó: "Es cierto que la película podría contar la vida de Rodrigo desde antes, pero no habría tiempo. O fue una decisión, no sé", y sobre la postura de su excuñado señaló que Ulises "tuvo las puertas abiertas para participar y opinar, y no vinieron. Ahora ya no se puede".