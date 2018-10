Martín Argañaraz: "Me encanta la historia"

03/10/2018 -

Martín Argañaraz tiene 17 años y cursa el 5º año en el Colegio Absalón Rojas. Es bailarín de reguetón, axé y otros ritmos urbanos. Para él fue una sorpresa cuando Nico Stefanazzi, director de "El florecer de un bombisto", le confirmó que él sería el protagonista de este filme.

"Me gusta el folclore. Me encanta la historia. Estoy muy agradecido a Nico por haber confiado en mí para interpretar a José (personaje central). Sinceramente, no lo venía venir. Estoy muy orgulloso de este desafío", relató Martín a EL LIBERAL.

"Es un desafío y también un aprendizaje porque me permitirá conocer más sobre don Guillermo Reynoso. Estoy muy feliz por todo", puntualizó Martín.