03/10/2018 -

¿Qué te inspiró para hacer "El florecer de un bombisto?

La muerte de ese gran "Mansero" como fue don Guillermo "Fatiga" Reynoso fue el disparador que me hizo empezar a trabajar en un pequeño ensayo, que después me llevó a escribir un guión de ficción y que finalmente hoy me alienta cada vez más a poder concretar esta historia. No quiero dejar pasar que hace poco también se nos fue otro gran bombisto, don Alfredo Ábalos, que otra vez me movió ciertas fibras que, de alguna manera, revalorizan ese sentir que a uno se le plantó esa semilla desde un principio. Otra vez siento que este proyecto toma valor, que es el camino que uno quiere atravesar, la historia que uno quiere contar.