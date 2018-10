Fotos Moria Casán tiene una "preferida" para su reemplazo

03/10/2018 -

La conductora de "Incorrectas" ya anunció que el próximo 15 de noviembre se tomará vacaciones, pero antes de dejar su puesto, Moria Casán compartió su preferencia con respecto a la figura que podría reemplazarla durante su ausencia.

"Desde ahora, quiero que la Parodi, como me reemplazó cuando hice el talk show, me reemplace. No sé si todos los días, pero (Liliana) Parodi el primer día te quiero acá. Me tenés que dar una mano", le dije Moria a la gerente de programación de América, en el transcurso de su ciclo.