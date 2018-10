Furor por "Spiderman" que se graduó en la carrera de Derecho

Notas Relacionadas

Un joven de 21 años quiso cumplir el sueño que tenía desde que era a penas solo un niño y se graduó vestido de su personaje favorito en la Universidad de Autónoma de Ciudad Juárez, México.

Hiram Yahir, de 21 años, soñaba con graduarse vestido de Spiderman y, cuando llegó el gran momento, no dudó en cumplir su deseo.

El estudiante, quien se graduó en la carrera de Derecho vestido del Hombre Araña, manifestó: "Además de cumplir el sueño que tenía de pequeño, quería demostrarles a mis compañeros que no hay que ser tan cuadrados. Los abogados no siempre andamos de traje y corbata".

En el video de la celebración, se ve al joven disfrazado recibiendo su diploma mientras que una de las autoridades pide "seriedad" para el evento.

