CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de octubre de 2018

Hoy 21:27 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

CANAL14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ATENAS

17.00 EN ARMONÍA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS – VIVO

00.00 PASION POR EL TURF

00.30 DALE FERRO

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

02.06 HARDCORE. MISIÓN EXTREMA

03.53 CAOS

05.40 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

06.02 KAMCHATKA

08.12 AMIGAS INSEPARABLES

10.33 SECRETARIAT

12.56 CIUDAD DE LA ESPERANZA

14.42 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA

16.29 BILLY MADISON

18.16 CIUDAD DE LA ESPERANZA

20.02 TODO ESTÁ PERDIDO

22.00 BLADE. CAZADOR DE VAMPIROS

TNT

03.11 HOSTEL

04.45 ROSARIO TIJERAS

05.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 EL PODER DEL TALISMÁN

07.43 MÁS NOTAS PERFECTAS

09.55 10.000 A.C.

11.54 UN EQUIPO LEGENDARIO

14.13 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

16.06 ¿QUÉ PASÓ AYER?

18.03 HELLBOY

20.17 INTENSA MENTE

22.00 300

00.09 UN GALLO PARA ESCULAPIO

01.10 EL JUSTICIERO

TCM

01.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE

03.06 CAZADOR DE HOMBRES

05.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.59 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.29 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.54 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.20 LA NIÑERA

11.43 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

13.38 BILLY ELLIOT

15.42 MUY PARECIDO AL AMOR

17.43 DULCE NOVIEMBRE

19.58 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

22.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

23.58 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?

SPACE

00.02 ESTADO CRÍTICO

02.04 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

03.44 EL CADÁVER DE ANNA FRITZ

04.59 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.56 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA. LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO

09.31 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

11.12 LA FURIA DEL YETI

12.53 TRASH, DESECHOS Y ESPERANZA

14.55 EVEREST

17.07 EL DESTINO DE JÚPITER

19.33 TOMORROWLAND

22.00 ESTADO CRÍTICO

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

* SÁBADO 6, A LAS 23 SE PRESENTARÁ SOEMA MONTENEGRO CON FOLCLORE LATINOAMERICANO.

TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 6, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.

* JUEVES 11, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA, CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL BALLET PERFUME DE CARNAVAL.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

CINES

SUNSTAR

PIE PEQUEÑO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

04/10 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30

(Cast)

EL DEPREDADOR (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

04/10 22:30 (Subt)

EL DEPREDADOR (2D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

03/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

04/10 20:30 (Subt) 22:35 (Subt) 00:45

(Subt)

LA CASA CON UN RELOJ EN

SUS PAREDES (2D)

TERROR , FANTASÍA (ATP)

04/10 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

04/10 18:45 (Cast) 20:45 (Subt) 22:45

(Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

04/10 16:10 (Cast) 18:10 (Cast) 20:15

(Cast)

ACUSADA (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

04/10 22:20 (Cast)

SANGRE BLANCA (2D)

THRILLER (16 ANOS)

04/10 16:20 (Cast)

HISTORIAS DE ULTRATUMBA

(2D) TERROR (+13 AÑOS) 03/10

18:20 (Cast)

MILLA 22 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 04/10 20:30 (Subt) 22:30

(Subt) 00:40 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 22:20

SUBTITULADO 2D 22:20 (SOLO

JUEVES)

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:10 - 22:50

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

HORARIOS DE APERTURA: TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17