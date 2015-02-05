CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de octubre de 2018
Por El Liberal
Hoy 21:27 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. ATENAS
17.00 EN ARMONÍA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ATENAS – VIVO
00.00 PASION POR EL TURF
00.30 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
02.06 HARDCORE. MISIÓN EXTREMA
03.53 CAOS
05.40 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
06.02 KAMCHATKA
08.12 AMIGAS INSEPARABLES
10.33 SECRETARIAT
12.56 CIUDAD DE LA ESPERANZA
14.42 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA
16.29 BILLY MADISON
18.16 CIUDAD DE LA ESPERANZA
20.02 TODO ESTÁ PERDIDO
22.00 BLADE. CAZADOR DE VAMPIROS
TNT
03.11 HOSTEL
04.45 ROSARIO TIJERAS
05.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 EL PODER DEL TALISMÁN
07.43 MÁS NOTAS PERFECTAS
09.55 10.000 A.C.
11.54 UN EQUIPO LEGENDARIO
14.13 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
16.06 ¿QUÉ PASÓ AYER?
18.03 HELLBOY
20.17 INTENSA MENTE
22.00 300
00.09 UN GALLO PARA ESCULAPIO
01.10 EL JUSTICIERO
TCM
01.32 HOLLYWOOD ONE ON ONE
03.06 CAZADOR DE HOMBRES
05.12 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.59 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.29 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.54 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.20 LA NIÑERA
11.43 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
13.38 BILLY ELLIOT
15.42 MUY PARECIDO AL AMOR
17.43 DULCE NOVIEMBRE
19.58 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
22.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
23.58 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?
SPACE
00.02 ESTADO CRÍTICO
02.04 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
03.44 EL CADÁVER DE ANNA FRITZ
04.59 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.56 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA. LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO
09.31 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
11.12 LA FURIA DEL YETI
12.53 TRASH, DESECHOS Y ESPERANZA
14.55 EVEREST
17.07 EL DESTINO DE JÚPITER
19.33 TOMORROWLAND
22.00 ESTADO CRÍTICO
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
* SÁBADO 6, A LAS 23 SE PRESENTARÁ SOEMA MONTENEGRO CON FOLCLORE LATINOAMERICANO.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 6, A LAS 22, VULGAR, SAJRAS Y VYSCERYS PRESENTARÁN SUS TRABAJOS DISCOGRÁFICOS.
* JUEVES 11, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13, A LAS 22, LOS KARANES.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 19, LA GRAN PEÑA, CON FABRICIO RODRÍGUEZ, LA PESADA SANTIAGUEÑA, ÁLVARO OTINETTI, MOSOJ ÑAUPA Y EL BALLET PERFUME DE CARNAVAL.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
PIE PEQUEÑO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
04/10 16:30 (Cast) 18:30 (Cast) 20:30
(Cast)
EL DEPREDADOR (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
04/10 22:30 (Subt)
EL DEPREDADOR (2D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
03/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
04/10 20:30 (Subt) 22:35 (Subt) 00:45
(Subt)
LA CASA CON UN RELOJ EN
SUS PAREDES (2D)
TERROR , FANTASÍA (ATP)
04/10 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
04/10 18:45 (Cast) 20:45 (Subt) 22:45
(Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
04/10 16:10 (Cast) 18:10 (Cast) 20:15
(Cast)
ACUSADA (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
04/10 22:20 (Cast)
SANGRE BLANCA (2D)
THRILLER (16 ANOS)
04/10 16:20 (Cast)
HISTORIAS DE ULTRATUMBA
(2D) TERROR (+13 AÑOS) 03/10
18:20 (Cast)
MILLA 22 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 04/10 20:30 (Subt) 22:30
(Subt) 00:40 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:00
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 22:20
SUBTITULADO 2D 22:20 (SOLO
JUEVES)
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:10 - 22:50
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
HORARIOS DE APERTURA: TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17