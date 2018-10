FÚNEBRES | 4 de octubre de 2018

04/10/2018 -

ÁBALOS, MYRIAN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su madre Berta, su esposo Luis, Hnos. y demás familia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10.30 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ÁBALOS, MYRIAN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Direccion de Nivel Inicial, Cuerpo de Supervisoras, Gabinetistas, Personal Administrativo y de Maestranza, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la comunidad Educativa del Jardin Nº 6 "Heidi" en tan dolorosa pérdida.

ÁBALOS, MYRIAN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|.Seño Gra, hoy te toca bajar del tren de la vida en esta estación, pero queremos que sepas que por siempre estaras en nuestros corazones. Tus compañera del turno tarde del Jardín Nº 6 "Heidi" Quiben Veronica, Kofler Eliana, Battan Marta, Campos Patricia, Santillán claudia, Ponce Mariana, Matteo Adriana, Aguero Patricia y Diaz Erika participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, MYRIAN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Graciela, no se fue, solo cambio de residencia a nuestro corazón. Sus desconsoladas compañera del Jardín Nº 6 "Heidi" turno mañana. Carrizo Alejandra, Romero Carrmen, Deroy Sonia, Coronel Pamela, Diaz Rocio, Roldan Lescano Maru, Silva Graciela, Villagra Mariela, Luna Silvina, Gorosito Antonia, Cejas Lorena y Villalba Ángel, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, MYRIAN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Quierida Seño Gachi, vivirás eternamente en nuestros corazones. "Que brille para vos la luz que no tienen fin". Sus compañeras de Ambos turnos del Jardín Nº 6 Heidi, acompañan a su flia., en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, MYRIAN GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. La promoción 1955 de la Esc. del Centenario participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de Berta Ríos y ruega oraciones en su memoria.

BELIZAN, JOSE MAMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su esposa Eva Arias Cruz, sus hijos Ramón, Rosa, Luis, Cristina, Mariela, Magdalena y José, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV). SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPREA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BELIZAN, JOSE MAMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Maria Liliana Scocozza y sus hijos Angela, Lucia y Martin Russo, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Mariela. Ruegan oraciones en su memoria.

BELIZAN, JOSE MAMERIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Amigos de su hija Mariela y de su nieta Laura y su hijo Político Sergio Muños; Raquel Isas y Benjamín Abraham, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONAHORA, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Sus hijas María, Silvia, H. pol. Juan Isaac, Patricia, Harrinton, nietos Paul, Mark, Harrinton, bisnieta Sofía y demás fam. Parti. Su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO O.S.A.P.M.A.R.G. - ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su hermana Zoraida (Oro ), sus sobrinos Solana Elvira Bissacco de Ledesma, Cesar Luis Bissacco y sus respectivas flias., participan con profundo Pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su hermano político Héctor Ovejero, sobrinos Ana Emilia, Nene y Alicia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Te despedimos con profundo dolor. Su sobrino Alfredo Bonahora, su esposa María Emilia, sobrinos nietos Pablo Alfredo, María del Carmen, María Cecilia y Emiliano, Ruegan oraciones en su memoria.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su sobrino Dr. Luis Bonahora, su sra., Claudia, sobrinas nietas Aldana y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|.Tía querida tu sonrisa y generosidad quedaran para siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos Ramon, Yoly y Marcelo Barraza con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. "Siempre estarás presente en nuestros recuerdos". Ruben, Mirta y Facundo Ovejero, participan su fallecimiento y acompañan a la flia., en el dolor. Ruegan cristiana resignación.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Siermpe recordaremos tu sonrisa y cordialidad, amiga de toda la vida. Emilio Pellene, Nelly Guantay, y sus hijas Maria Cecilia y Maria Soledad participan su fallecimiento y elevan una oración en la memoria de su querida vecina.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Vicente Adolfo Serricci y sus hijos Mauro, Nahuel e Iván Serricci Cuello participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Cesar L. Bissacco, Gladys Anelli y flia., participan con pesar la partida al Reino Celestial de la tia Esmeralda. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BONAHORA DE OVEJERO, ESMERALDA TORIBIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su consuegra Casimira Ibarra Vda. de Isaac, sus hijos Roberto, Luis, Chelo, Ely y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

BRACAMONTE, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su mamá Ana María Bracamonte, sus hermanos Paola, Julia, Mario, Ana, Nelida, Belén, Ramón, sus sobrinos y demás familiares, sus restos fueron Inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. Tel. 4219787.

BULACIO, TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Sus hijos Raul, Yolanda, Roberto, Rodolfo, Blanca,Aldo, h. politicos Susana, Mirian, Yolanda, Carmen, nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio Jardin del Sol. Cob. Caruso. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

BULACIO, TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Sus hijos Yolanda Aída, Raúl Marcos, Roberto Rufino, Rodolfo Valentín, Blanca Azucena y Aldo Federico, sus hijos políticos Susana, Myriam, Yoli y Carmen, sus nietos, bisnietos y tataranietos, con profundo pesar participan su fallecimiento. Sus restos son velados en La Plata 162. SV y serán sepultados a las 16 en el cementerio Jardín del Sol.

BULACIO, TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su hijo Roberto Rufino Bulacio, su hija política Myriam Rosa Juárez y sus nietos Fabiana Carola y Emiliano David Bulacio Juárez, con inmenso dolor participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BULACIO, TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su nieta Fabiana Carola Bulacio Juárez, su esposo Juan Pablo Díaz y sus hijos Enzo Samir y Victoria Díaz Bulacio, con inmenso dolor participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BULACIO, TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Su amiga de la Flia. Mary Rocha y sus hijos Cristian, Carlos y Guadalupe, amigos de su hija Blanca, Carlos Castillo. Ruegan una oración en su memoria.

BULACIO, TRANCITO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento del padre de su amiga Blanca Bulacio y acompañan en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

CÁCERES, DOMINGO ARGENTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/18|. Los compañeros de su hija Sonia. Ibarra Mario, Ledesma Mariano, Ing. Silvia Diaz, Ferreyra Raùl y Nieva Pepe participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAPA DE JIMÉNEZ, ROLENDIA ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su esposo Domingo Jimenez, sus hijos José y Rita , sus hijos pol. María Condorín y Juan y su nieta Bianca, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cementerio de Los Pocitos. C de duelo Rodriguez 446 HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. José Gubaira, Dominga Auat, sus hijos María Eugenia, María José y Jorge Llaya y José Mariano Gubaira, sus nietos Alfonso, Justina y Bautista Arce, Milagros, Tomás, María y Sol Llaya participan con el fallecimiento de nuestra querida Chabela.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Juan José Milet, Isabel Ruben, sus hijosJosé Alberto y María Emilia; Martín, Emanuel y Lucía, sus nietos Valentín, Mateo y Facundo; Lucia Seisdedos de MIlet, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, Jose Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Que el Señor la tenga a su lado y haga brillar para ella la luz que no tiene fin. Pedro José Agüero Lami y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Emilia, Francisco y sus nietos ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini, sus hijos Romina (a), María Florencia,y Francisco Lami Hernandez y Agustina Boucard; sus nietos Felicitas y Florentina Lami Hernández; Bernardita y Constantino, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chabelita y abrazan a su amada familia en este momento dolor. Rogando una feliz resurrección.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Domingo Cuba, Laura Saad, sus hijos Domingo Gabriel y Maria Laura participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Rogando oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. María C. Lami Hernández, Julio E. Mansilla, sus hijos: José Julio, María Josefina y María Amelia; sus hijos políticos María Laura Lescano, Martín Gorkiewicz, Tufi Jozami y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios la tenga en la Gloria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Rafael Eduardo Manzur, María Teresa Cavallotti y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Miguel Angel Barrera Martínez, Nelida Raab, sus hijos Maria Cristina, Miguel y Carolina, Andrea y José, Matias y sus respectivas familias, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a toda la familia Susnjar. Elevan oraciones en memoria de la querida Chabela.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Dr. Miguel E. Zirpolo, su esposa Marta Blanes e hijos Rosa María y Miguel Eugenio participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Marilena Cantizano de Montiel y familia, acompañan con el cariño de siempre y ofrecen oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Luis Alberto Guantay, Fray Amado Montironi, María Luisa Soulier y Luis Héctor Bellomo participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto y oraciones a sus hijos y muy apreciados amigos Emilia y Gringo Lami Hernández; a sus nietos Flor Boucard y Francis Lami Hernández; María Emilia Lami Hernández y José Milet; y José Lami Hernández, ante una pérdida tan triste. Esperan para toda la familia Lami Hernández pronta y cristiana resignación.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Los socios del Rotary Club Santiago del Estero "Francisco de Aguirre" y las señoras de su Rueda de la Amistad, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos Emilia Susnjar de Lami Hernández y Francisco Lami Hernández; a sus nietos Florencia Boucard y Francis Lami Hernández; María Emilia Lami Hernández y José Milet; y José Lami Hernández, en este difícil momento de dolor.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Néstor Noriega, Cecilia Meossi y su familia participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Emilia. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Mónica Gómez Paz y familia lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a Emilia, Gringo e hijos.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su hija Emilia, Gringo y familia.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás e hijos participan el fallecimiento de la madre de Emilia y acompañan con afecto a toda la familia.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Emilia, Gringo y demás familiares con especial afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

COLLANTES VDA. DE SUSNJAR, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18 en Catamarca|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos, acompañan a sus amigos Emilia, Gringo y Familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, NELSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Sus hijos Rosario, Sonia, Myrian , Maria, Carolina, h. politicos Ricardo, Jose, Lorena, nietos Vanina, Luciana, Micaela, Juanjo, Martin, Florencia, Claudio, Milagros, Nahiara, Joel, Exequiel sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Flores. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. Tel. 4219787.

HERRERA, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". María Mercedes Contreras, Hugo Ramayo, María Azucena Basualdo y María Eugenia Bustamante participan con dolor el fallecimiento del marido de su amiga Sara y elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Directivos y demás personal de Misiones Madera SRL participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo CPN Oscar Ledesma ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Carla Numa, Cacho Rodini y Enzo Rodini participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su sagrada memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". CPN Gabriel Llapur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su colega en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Oscar en tan doloroso momento. Eleva una oración en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital CPN Juan Manuel Beltramino participa con dolor el fallecimiento de la madre del CPN Oscar Ledesma. Eleva oraciones en su memoria.

HERRERA, RITA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Susi Galvan, Sarita Paz, Dra. Ma Rosa Pasarella, amigas y ex compañeras de oficina, participan su fallecimiento y acompañan a su amado hijo Oscarsito en su dolor. Paz para su alma.

HERRERA, TERESA DE LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Sus hijos Walter, Sandra, Marcelo, Enzo, H. pol., Natalia, Roxana, Claudia, sus nietas Gabriela, Marcela, Guillermo, Micaela, Federico, Milagros, Valentina, Facu, Cande, Cami participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. el Descanso - SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, TERESA DE LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Cra. Elva Salomon de Cheein y flia., junto a los compañeros del piso 14 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre del Encargado de Personal Sr. Marcelo Stella. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, TERESA DE LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Los compañeros de trabajo del Ministerio de Educación de sus hijos Marcelo, Enzo, Naty y su nieta Micaela; Diego Garcia, Mirian Leguizamon,. Teresa Acuña, Andrea Dursi, Julio Keler, Matias Ledesma, Virginia Olivera y Juan Otrera, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento.

JAIME, MARÍA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Sus hijos Victor, Valeria, Jose, Aldana, Alejandro, sus hermanos, nietos, hijos politicos, y demas familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUGO DE CORPUS, MYRIAM GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su esposo Walter Corpus, sus hijos Mercedes, Fernando y Sofía, sus hijos pol. Javier y Avigail y su nieto Benjamín participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy al sepelio hoy a las 9:30 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUGO DE CORPUS, MYRIAM GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar ". Su esposo Jose Walter Corpus, sus hijos Mercedes, Fernando y Sofia, su nieto Banjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio Parque de la Paz a las 9,30.

JUGO DE CORPUS, MYRIAM GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanas políticas Patricia Corpus y flia., Maria Ines Corpus y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, NORA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Pilin, Marisa, Jhudit, Yeyo, su nieto Beto, Beto, bisnieto, h., político y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

SKAF, AMADO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Trelew el 30/9/18|. Pedro L. Mulki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Sus hijos Silvia, Mari, Miguel, Isabel , Mariela, nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio la Misericordia Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Sus hijos Isabel Magali y Edgardo, sus nietos: Martín, Brenda, Florencia, Mateo, Lucas, Aylin, Raquel y Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Misericordia a las 17 hs.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Sus hijos Silvia, Mary, Miguel e Isabel y sus respectivas familias, participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en San Carlos y Soler- y serán inhumados el 04/10 a las 17 hs en el Cementerio La Misericordia.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Querida Tía Yoyi'. Ahora desde el cielo, junto al tío son dos ángeles que cuidarán de la hermosa familia que formaron. Estarás siempre en nuestro corazón. Jesús te cubra con su manto de luz. Su hermana política Raquel de Aguila y sus hijas Teresa Aguila, Rosy Aguila y Gladys Aguila y sus respectivas flias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el Cementerio La Misericordia.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. ''Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios''. Sus sobrinos: Juan Francisco Aguila y flia, Eduardo Aguila y flia, Margarita Aguila de Salazar y flia, Roberto Aguila y flia y Olga Aguila y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el Cementerio La Misericordia.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. ''Hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso tras haberse ido siguen iluminando''. Ana M. Pereyra y sus hijos Mariana y Gabriel Castañares, acompañan a Silvia, Mary, Chabela, Miguel y Mariela y a sus respectivas familias en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Oreste Pereyra y su esposa María Esther Jiménez, despiden con gran tristeza a su amiga ''Doña Yoyi y acompañan a Silvia, Mary, Chabela, Miguel y Mariela y a sus respectivas familias en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Personal de GEOTEC CONSULTORA, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. ''Yoyi''. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Misericordia a las 17 hs.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Oscar Pereyra, su esposa Amalia Nazar y sus hijos Federico y Eugenia, participan con profundo dolor y piden fortaleza para sus hijos y respectivas familias en tan dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Giorgi: Que sorpresa...Amiga del alma, que triste e inesperada noticia lo de hoy, al saber que te fuiste en ese viaje sin retorno...Cuantos momentos compartidos llenos de amor, de tu entrega generosa, para quién lo necesitaba. Fuiste una persona, sincera de pensamientos, palabras, obras, lo que permitía vislumbrar en ti, un profundo amor hacia quien tenía la dicha de conocerte. Tu amiga Chichina Barraza y flia te despiden con mucho dolor y hasta siempre.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. El Dpto de Ciencias Sociales de la Escuela Normal J.B. Gorostiaga, acompaña a la Prof. Silvia Aguila en esta irreparable pérdida. Rogando oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Prof. Mariana Passarell e hijos, Prof. Esther Carabajal e hijos, Prof. Oscar Beltrán y flia, despiden con mucha tristeza a la mamá de su querida amiga y compañera Silvia Aguila. Elevando oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Mirta y Alberto Çantos e hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Marcela Millan, Mario Acuña, sus hijas Fernanda, Agustin y Yuli participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Eduardo Llugdar y Erika Casagrande participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Miguel Águila. Elevan oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Comunidad del CENS N 4 acompañan en su dolor a la Sra Vicerrectora prof Isabel Águila por el fallecimiento de su señora madre. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|.Los Compañeros de su hija Isabel , de la primaria y secundaria Promoción 84 del Colegio ''Santiago Apóstol'', acompañan en este momento tan doloroso y rogamos oraciones a su querida memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Celia Ruiz de Afur y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Profesora Silvia Aguila y toda su familia. Rogamos oraciones a su querida memoria.

BRAIERO DE AGUILA, FRANCISCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Omar Salomón acompaña a su hijo Miguel y toda su familia en este momento tan difícil. Rogando a Dios que reciba a su madre en su Santa Gloria.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Teresita Gerez Zanoni junto a sus hijos Claudia Muratore y Ángel Ernesto Muratore y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Graciela y Eduardo y familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Analía Corvalán y flia., Desde Tucumán, hace llegar sus condolencias por el fallecimiento del Papá de su Amigo Fernando, haciendo extensivo a toda su flia. en estos momentos de dolor. Eleva oraciones por su eterno descanso y brille para Él la luz que no tiene fin.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. "Dichosos los que como El, al ser llamados por el Altísimo, dejan tras de si, una estela imborrable de cariño y un ejemplo de virtudes imperecederas". Su espiritu ya se encuentra en paz...el noble y querido amigo. Sus amigos Magdalena Herrera, Juan Carlos Rotondo, Eduardo Rotondo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor por su alma.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Horacio Cordero y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo de toda la vida. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, RICARDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de Promoción de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga de su hija Glini participan su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PANICHELLI, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/18|. Su hermana política, sobrinos; Claudia, Ana, Mónica, Paola, Silvina y Marcelo Panichelli, sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando el descanso eterno de su alma.

GALVÁN, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Su esposa Eusebia Roldan , sus hijos Elena, Alberto, Mirta, Jorge, Cesar, h. politicos Sergio, Gabriela, Claudia sus nietos Diego, Cristian, Emanuel, Dario, Leandro, Mayra, Jimena ,Daniela,, Javier, Veronica y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Nueva Francia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GALVÁN, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Tio querido dejaste un vacío muy grande, te fuiste de este mundo pero vivirás en nuestro corazones. Sus sobrinas Cristina y Rina Mabel Galván y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de Nueva Francia.

GALVÁN, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. "Que el Señor lo tenga a su lado y haga brillar para el la luz que no tiene fin". Raúl Miranda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a César y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, MÁXIMO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Griselda Díaz, Pini, Negro, Milagros y Jazmín participan con profundo pesar el fallecimiento del papá de César, acompañándolo a él y toda su familia en el dolor y la oración. Que descanse en paz y que el Señor de pronta resignación a sus seres queridos.

LESCANO, MARIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/18|. Personal de la Escuela Nº 754 de Clodomira participan su fallecimiento y acompañan a la Sra Directora Claudia Santillán en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE OSORIO MARÍA LUZ (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 3/10/18|. Sus hermanos Blanca, Alberto y Oscar, sobrinos, tíos, y primos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumaods en cementerio de Longschamps Bs. As.

CEQUEIRA DE DEL CASTILLO, REYNA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/16|. Algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, la sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan, son eternas, así eres tu querida madre. Se siente tu presencia en todo momento y es porque aún vives en el corazón de quienes te amamos. Su esposo, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ELÍAS DE SILBERMAN, MARÍA DOLORES (Doly) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/10|. Ya no temo Señor la tristeza. Ya no temo señor la Oscuridad, porque tu eres Señor mi alegría, tengo siempre tu amistad. Querida Doly hoy se cumplen 8 años de tu partida al Reino Celestial. Mi dulce esposa, gracias por habernos brindado tanto amor y por habernos dejado tantos momentos maravillosos a tu lado. Fuiste ejemplo de hija, de hermana, de esposa, de madre, de compañera y amiga, que lo entregabas todo sin pedir nada a cambio. Tus amados hijos y yo te recordamos con profundo amor y cariño y jamás te olvidaremos. Tu esposo y tus hijos Dani, Anita y Fede, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Merced, para rogar por tu querida memoria.

JUÁREZ, EDUARDO JOSÉ FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/18|. Te fuiste al Cielo y yo me quede aqui con una sonrisa fingida porque desde que te fuiste no he vuelto a sonreir como solia hacerlo, aun hay dias en los que sigo esperando tu regreso porque tengo la esperanza de algun dia volver a verte, volverte abrazar y practicar de todo lo que me ha pasado, esperame allá y apartame un lugar por un dia tendre que irme tambien. Hasta entonces, me conforme con encontrarte en mis sueños. Hoy hace un mes que te fuiste al Cielo porque Dios asi lo dispuso aqui habra siempre alguien que te extrañe, que te tenga en sus pensamientos y que en el dia de hoy te extrañaremos muchisimo no olvidaremos tu sonrisa encantadora que no la cambiabas nunca y era el dia a dia, nunca te olvidaremos Gringo. Sus padres Josefa y Pochi, sus hermanos Yesi, Marisol y Peli, su esposa Florencia y tu hijo adorado Thiago, tu sobrina Marina y Luci, tus cuñados Matias, Gonzalo y Belen, invitan a la misa con motivo de cumplirse un mes de su partida al Cielo que se realizará en el Oratorio Don Bosco hoy a las 20 hs.

SUÁREZ, JUANA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/18|. Su esposo, sus hijas, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Cristo Rey hoy a las 20 hs, al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

PAZ DE CASTILLO, SILVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/17|. Te fuiste deprisa de nuestro lado hija, hoy a un año que no estás físicamente, pero si en el corazón de tu madre hasta que nos reencontremos. Su hijo Andrés, su madre Isabel, sus hermanos y sus sobrinos la recuerdan con gran amor.