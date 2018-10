Educación: cita a docentes del Nivel Primario provincial

04/10/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación de la provincia, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites y las resoluciones recaídas en cada caso:

Ruiz, Mirta L. As Nº 12352/18; Direcc. Esc. Nº 598 As. Nº 28664/18; Suárez, Claudio As. Nº 17325/18; Farías, Nilda E. As. Nº 28064/18; Díaz Rojas, María. As. Nº 30246/18; Díaz, Yolanda As. Nº 21151/15; Garzón, Silvia A. As. Nº 15220/15; Direcc. Esc. Nº 940 As. Nº 10473/18; Lobo, Mónica L. As. Nº 19845/18; Direcc. Esc. Nº 23 As. Nº 63439/16; Bravo, Silvina G. As. Nº 14048/18; Sánchez, Silvia E. As. Nº 21148/15; López, César I. As. Nº 17567/18; Coria, Sonia M. As. Nº 33524/18; Chazarreta, Luis A. As. Nº 11259/18; Direcc. Esc. Nº 600 As. Nº 26475/18; Casares Carabajal, Orlando As. Nº 17990/18; Ávila, Jorge G. As. Nº 63358/17; Herrera, Silvia A. As. Nº 24780/18; Direcc. Esc. Nº 770 As. Nº 11672/18; Direcc. Esc. Nº 513 As. Nº 27781/18; Direcc. Esc. Nº 505 As. Nº 31611/18; Arizaga, Cecilia A. As. Nº 26661/18; Direcc. Esc. Nº 275 As. Nº 31822/18; Lizárraga, María E. As. Nº 30329/18; Albornoz, María. As. Nº 10187/15; Villalba, Ángela. As. Nº 18437/17; Palomo, Silvina As. Nº 3617/18; Giménez, Adriana S. As. Nº 17008/18; Suárez, Mary L. As. Nº 42550/16; Direcc. Esc. Nº 712 As. Nº 32169/18; López, Silvia M. As. Nº 8758/18; Villarreal Paz, María I. As. Nº 60171/17; Calderoli, Isabel B. As. Nº 25237/16; Aranda, Daniela M. As. Nº 43644/16; Direcc. Esc. Nº 556 As. Nº 31158/18; Medina Soni Alejandra. As. Nº 39 42/18; Direcc. Esc. Nº 641 As. Nº 59399/17; Direcc. Esc. Nº 608 As. Nº 31972/18-31973/18; Marcial, Sabrina M. As. Nº 31653/17.