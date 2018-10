El gobernador Morales pide duplicar las retenciones para mantener subsidios

Fotos El gobernador Morales pide duplicar las retenciones para mantener subsidi

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a referirse a las retenciones y consideró que se tiene que duplicar lo que se aplica a la exportación de la soja y derivados. "Me reuní con (Marcos) Peña, (Rogelio) Frigerio y (Nicolás) Dujovne y les decía que nos quedamos atrás con este tema", sostuvo en declaraciones radiales. El integrante de Cambiemos sostuvo que "en lugar de 4 pesos por dólar tendríamos que haber puesto 8 pesos al menos por seis meses para recaudar más recursos por esa vía, subsidiar más a las pymes y lograr herramientas de manera tal de resolver el problema en la cadena de pagos", sostuvo. La propuesta que partió de un miembro clave de Cambiemos despertó el interés de los gobernadores que vienen bregando por la defensa de sus intereses, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional les suspendió beneficios que los dejan sin recursos para desenvolverse en materia de obras y ante el riesgo cierto de que los habitantes de sus jurisdicciones sufran un brutal aumento en rubros como el transporte y la energía. En efecto, de aprobarse la propuesta de Morales, entienden que ya no sería necesario que la Nación suspenda los subsidios al transporte que haría subir a 35 pesos el precio del boleto por ejemplo en Santiago del Estero. Tampoco sería necesario que la Nación elimine la tarifa social de la energía eléctrica que en nuestra provincia afectará a 110 mil usuarios. Se supo que adhieren a la propuesta de Morales, varios mandatarios provinciales como Gerardo Zamora, Juan Manzur de Tucumán, entre otros. "Si prospera el pedido del gobernador de Jujuy, que es parte del propio Cambiemos, la Nación recaudará el doble por las retenciones y se logrará una herramienta que permitiría a las provincias seguir contando con el subsidio al transporte y la tarifa social de la luz, lo que sería una buena noticia para cientos de miles de usuarios", coincidieron anoche fuentes de las provincias. Respuesta En declaraciones radiales, Gerardo Morales contó que los funcionarios del Gobierno nacional (Peña, Frigerio y Dujovne) le respondieron que las retenciones son un "dato técnico" que se fijaron sobre la base de los precios de los insumos. "Yo no sé el dato técnico, les decía a los muchachos. Cada vez que me junto con ellos les digo: ‘¡Chango! ¿No nos quedamos cortos con esto?’ Hay que hacer esfuerzos para que no se nos caiga la economía", remarcó el mandatario jujeño. No es la primera vez que Morales ve que las retenciones a las exportaciones de granos pueden ser una de las soluciones a los problemas que tiene el país. A mediados de julio pasado, en pleno debate por la vuelta de las retenciones, el gobernador de Jujuy marcó su posición: "Mientras dure la crisis, lo menos que habría que hacer en mi opinión, es frenar la baja de retenciones a la soja", juzgó. Aunque ello le mereció críticas en el propio seno de Cambiemos, al final el Gobierno nacional tuvo que apelar a este impuesto como una de las medidas para poder atravesar "las tormentas" de la economía.