Noche de guantes en Colón

04/10/2018 -

Mañana por la noche en las instalaciones del Club Sportivo Colón, el ex boxeador Eduardo "Cirujano" Morales organizará la disputa de una gran velada de carácter amateur, en la que habrá grandes combates en juego.

Este es el interesante programa.

Sabastián Martínez vs. Germán Abascal (a 4 rounds de 2x1 en 75 kg); Ernesto Santo vs. Luis Córdoba (3 rounds de 2x1); Agustín vs. Luis Rosales (3 rounds de 2x1); Damián Villalba vs. Jorge Gatica (3 rounds de 2x1); Leandro Pedano vs. Matías Argañaraz (3 rounds de 2x1); Ignacio Chela vs. Lucas Giménez (3 rounds de 2x1); Daniel Rosales vs. Nicolás Córdoba (3 rounds de 2x1); Carlos Villalba vs. Juan Figueroa (3 rounds de 2x1); Nicolás Juárez vs. Agustín Chávez (3 rounds de 2x1); Nicolás Toledo vs. Jorge Ame; Agustina Muratore vs. Agustina Heredia.