Javier Pinola aseguró que "no fue penal"

Fotos EXPLICACIÓN. El zaguero central "millonario" dio su punto de vista sobre la jugada que protagonizó con el delantero Martín Benítez.

04/10/2018 -

Javier Pinola estuvo en el centro de la polémica por el penal que le cometió a Martín Benítez, pero que no fue sancionado por el árbitro brasileño Anderson Daronco.





El defensor de River se refirió a la jugada y aseguró que "no fue penal", en diálogo con Fox Sports.

"Es de interpretación. Escuché que yo levanto la pierna. Es imposible desaparecerla o correrla. Se dio muy rápido. Si nos ponemos a analizar en cámara lenta, hay miles de situaciones. No hay mala intención, ni pegar. Acepto las opiniones. Van a estar los que digan que le pegué a propósito, pero no le pegué. Yo rechazo la pelota y estaba afuera. Le pego sin querer", sostuvo.

"El que jugó al fútbol y vivió estas situaciones, sabe que es difícil parar. No dejo la pierna estirada. La retraigo. Si lo llego a tocar por cómo se revolcó, no se levanta más. El árbitro dice que fue un choque. Juzga que es una acción de juego. Hay otras situaciones que han pasado y no dijimos nada. Para mí, no fue penal. Yo rechacé, resbalé y no llego a sacarla del todo a la pierna porque fue muy rápido. No lo veo a Benítez", agregó.





Luego se refirió al presente del equipo: "Hay un convencimiento. Si nos van a ganar, será muy difícil. Van a tener que sudar muchísimo. Hay momentos en los que no vamos a poder jugar y vamos a tener que morder y luchar. Nos destaca la intensidad. Somos insoportables. Y no nos damos por vencido. Se nos están dando las cosas. Estamos con confianza".