En su mensaje en Diputados, Peña estimó el dólar a $50 en 2019

Fotos DEBATE. Peña respondió críticas a la política económica y social.

04/10/2018 -

A los fines de diciembre del año próximo el dólar se ubicaría en los 50 pesos. Esas son las proyecciones que surgen del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central y que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo suyas en el informe por escrito que presentó ayer en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, en el recinto, Peña relativizó estas estimaciones. "El informe cita a un pronóstico del REM, no es un pronóstico del Gobierno ni del Banco Central. Se aclara además que el BCRA no hace un pronóstico cuando rige un tipo de cambio flotante. Y quiero aclarar que la zona de no intervención cambiaria no fija un precio futuro. Es un error pronosticar en base a un valor superior de ese número", aclaró el funcionario.

Por otro lado, tras definir a la lucha contra el narcotráfico como "una verdadera política de Estado", Peña mencionó como ejes de la política de seguridad del gobierno "frenar la entrada de bandas en las frontera, recuperar la autoridad del Estado en nuestros territorios y bajar la violencia en los barrios. También, rechazó el pedido del kirchnerismo de rearmar el presupuesto 2019 que promueve el Gobierno, al afirmar que ese proyecto "tiene la coherencia, y los valores correctos para encarar un camino hacia el equilibrio fiscal".

Peña respondió a una catarata de discursos pronunciados por 15 diputados del Frente para la Victoria, que mezclaron preguntas con duras críticas a la política económica y social del Gobierno, a la vez que señalaron que el oficialismo debe retirar la iniciativa y rearmarla sobre la base de "otras variables macroeconómicas".

"Este Presupuesto reduce los desequilibrios que existían cuando recibimos el Gobierno en 2015", agregó. El diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof reclamó al Gobierno que "rehaga este Presupuesto no sólo porque lo acordaron con el FMI sino porque va en contra de los intereses del pueblo".