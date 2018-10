La fecha sigue con un juego de la categoría Infantiles

04/10/2018 -

La vigésimo segunda fecha del Torneo 456 Años Madre de Ciudades, que organiza la Asociación Capitalina, continuará esta noche con un partido de Infantiles entre Red Star y Fernández BBC.

El encuentro se jugará en cancha de Red Star, desde las 20.15, con el arbitraje de López y Demichelis.

Mañana se cumplirá la siguiente programación: Lawn Tennis vs. Huracán, en Cadetes y Mayores; Belgrano vs. Sportivo Colón, en Cadetes y Mayores; Jorge Newbery vs. Independiente, en Cadetes y Mayores.

Asimismo, por el Torneo Clausura de básquet femenino, Independiente BBC recibirá a Huracán, en el estadio Dr. Israel Parnás, desde las 22.15.