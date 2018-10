Quimsa quiere saldar una cuenta pendiente

04/10/2018 -

Quimsa jugará esta noche un partido clave. En el Ciudad, enfrentará a Atenas de Córdoba, en busca de una victoria que le permita afianzarse como equipo, luego de los progresos mostrados en el último juego frente a Libertad.

El partido tendrá además un condimento adicional: La Fusión intentará tomarse revancha de la derrota sufrida el sábado pasado en el Polideportivo Carlos Cerutti (75 a 63).

Esa noche, Quimsa se encontró con un rival durísimo, pero además dio ventajas en defensa y no realizó una buena selección de lanzamientos.

Como en aquel juego, el entrenador Silvio Santander no podrá contar con Roberto Acuña, que sigue recuperándose de una lesión y no pudo jugar ningún partido.

El equipo supo disimular su ausencia en el juego del martes ante Libertad, pero el rival de esta noche tiene internos de mayor jerarquía (Walter Herrmann, Nicolás Romano, Fernando Martina y Joaquín Lallana).

Quimsa deberá jugar en gran nivel esta noche, pero además necesitará de todo el respaldo de su gente.

Otros partidos

La jornada de esta noche se completará con los siguientes enfrentamientos: desde las 19.30, Boca vs. Hispano Americano; 20.30, Weber Bahía vs. Argentino de Junín; 21, Peñarol vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia (Nicolás D’Anna será uno de los jueces).