04/10/2018 -

Guillermo Barros Schelotto aseguró ayer que Boca Juniors no se va "a meter atrás" en el partido de hoy frente a Cruzeiro, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.





"Tenemos una ventaja, pero no nos vamos a meter atrás", advirtió en rueda de prensa, a pesar del 2- 0 logrado en la Bombonera.





Egidio, defensor del conjunto brasileño, dijo en la previa que Cruzeiro va "a meterle cuatro (goles) a Boca", pero el Mellizo evitó meterse en ese juego y prefirió concentrarse en el de su equipo.





"No me preocupa lo que hayan dicho, me preocupa el rendimiento de Boca. Sabemos que es Libertadores, que siempre hay mal clima. El Mineirao es mítico, donde el fútbol brasileño tuvo grandes victorias y grandes derrotas", recordó. Si bien dijo que "no está el equipo definido", los once titulares serían: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Mauro Zárate y Cristian Pavón.