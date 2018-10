Messi conquistó una vez más Wembley

Fotos EL MEJOR. Lionel Messi fue ayer conductor y goleador, para un Barcelona que tiene puntaje ideal en la Champions League.

04/10/2018 -

El rosarino Lionel Messi marcó ayer dos goles en el triunfo del Barcelona 4 a 2 ante el Tottenham, del argentino Mauricio Pochettino, en el estadio de Wembley, por la segunda fecha del Grupo B de la Liga de Campeones de Europa.

Messi fue la figura de su equipo y convirtió los dos últimos tantos para un nuevo éxito del Barcelona, que marcha con puntaje perfecto en su zona (6 puntos). Además, el rosarino lleva cinco gritos en dos juegos en esta edición del torneo.

En Tottenham (sin puntos) jugó de titular el argentino Erik Lamela, quien descontó. El primero de los ingleses lo hizo Harry Kane, en tanto que los dos goles de los catalanes fueron de Coutinho y Rakitic.

Por este mismo grupo, el Inter de Milan (6 puntos) derrotó de visitante 2- 1 al PSV (sin puntos).

La próxima fecha de la Zona B tendrá como partidos el miércoles 24 de octubre a Barcelona- Inter y PSV -Tottenham.

Pochettino

El entrenador del Tottenham Hotspur, el argentino Mauricio Pochettino, se mostró orgulloso de la actuación de los suyos pese a la derrota ante el Barcelona en la Liga de Campeones y aseguró que hicieron "todo lo posible para remontar".

"Salimos del vestuario ya 0- 1. Ellos nos destruyeron el plan al marcarnos tan rápido. Fue difícil para el equipo empezar a jugar y tener confianza. Cuando empiezas en este nivel con un equipo como el Barcelona no puedes conceder esas ocasiones. Lo más importante para mí es la segunda parte, enseñamos carácter, fuimos competitivos. Hicimos todo lo posible para remontar y estoy orgulloso de ellos", analizó el argentino.

Respecto del estado del césped, visiblemente dañado en la parte central, Pochettino reconoció que no estaba bien y que para ambos equipos fue difícil.

"No nos vamos a quejar del césped, no era nuestro plan jugar aquí este partido. No podíamos hacer nada. La hierba necesita tiempo para volver a crecer, y el boxeo fue aquí hace diez días, no era posible tenerlo en mejores condiciones", asimiló. El DT valoró a Leo Messi: "Tiene un hambre que le hace el mejor del mundo", reflexionó.