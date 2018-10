Los loretanos hacen disputar la 20ª fecha del torneo "Humbi González"

Fotos PROTAGONISTAS. Lucas Colección, a cinco puntos de los punteros buscará sumar en busca de la punta.

04/10/2018 -

LORETO, Loreto (C). Auspiciado por la Municipalidad de Loreto se jugará hoy a partir de las 14 la vigésima fecha del torneo denominado "Humbi González", organizado por la Liga de Veteranos C 40 de esta ciudad, que se disputará en el Club Alberdi.

La apertura de la fecha se hará con el encuentro entre Avenida y el Bº Chino uno de los punteros del campeonato junto a los veteranos de Alberdi quien queda libre en esta oportunidad, la fecha continúa con el encuentro entre Nueva Francia y Ramadita, 3º Palmeras vs Unión, 4º Veteranos Silipica vs. Lucas Colección; 5º Mojarreros vs. Barrio Oeste; clausuran la jornada Hospital vs. Alberdi Juniors.

En la fecha Nº 19 se produjeron los siguientes resultados: Hospital 0, Veteranos de Alberdi 1; Veteranos Silipica 0, Ramadita 0; Palmeras 0, Bº Chino 1; Nueva Francia 1, Avenida 0; Mojarrero 0, Unión 3; Alberdi Junior 1, Bº Oeste 1.

La tabla de posiciones está liderada por el Barrio Chino y Veteranos de Alberdi a cinco puntos Lucas Colección que está obligado a sumar para acceder a los puestos de privilegio, la fecha carga de expectativas al campeonato que atrae toda la atención de la afición futbolera local.