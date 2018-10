Para el obispo, "la pobreza es una realidad y no la podemos esconder; ella es la única verdad"

04/10/2018 -

Monseñor Vicente Bokalic también se refirió a la situación actual de Santiago del Estero, tras conocerse datos oficiales de la pobreza en la provincia, y llamó a trabajar unidos al Estado y a las instituciones intermedias.

"La pobreza es una realidad y no la podemos esconder. Ella es la única verdad. Nos podemos preguntar cómo llegan a esas estadísticas desde el Indec, pero las cifras coinciden mucho con las estadísticas que hizo el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, que es lo más profesional que puede haber, libre de ideologías. Es nuestra realidad, y creo que es un desafío para nuestro gobierno, para las instituciones intermedias y para nosotros como Iglesia también. No podemos mirar a un costado en esta situación", analizó el prelado.

Sobre los jóvenes y la situación económica, ahondó: "En esta emergencia, estamos más cerca de los que están desfavorecidos. Sabemos que la evasión de los jóvenes es la drogadicción y el alcohol. Si no hay escuela, no hay contención familiar ni horizontes en su vida, lo más fácil será siempre caer en eso. Y hay siempre gente que ofrece. Esto es fruto también de esta marginación social que están viviendo los jóvenes, no porque en otras sociedades no haya este tipo de cosas, pero sabemos que en soledad, todo esto provoca una destrucción muchísimo mayor. Creo que son números de nuestra realidad y debemos ver cómo hacemos para que en medio de esta emergencia podamos estar cerca de aquellos que están más postergados".

Y finalizó con un mensaje: "Como iglesia tenemos que estar cerca, muy cerca de la familia o del vecino que necesita. Sabemos que el Estado tiene su plan de emergencia social, lo primario, pero tenemos que llegar a otras cosas. Sabemos que el tema laboral es lo más serio. Pero nosotros estamos muy atentos y ojalá que podamos juntos articular acciones para llegar hasta esos lugares en donde hay más sufrimiento y más marginación".