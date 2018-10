"Hay una gran ausencia de expectativas de un futuro por parte de los jóvenes"

Fotos PRESENTACIÓN. Mons. Bokalic junto a Pedro Battistini, de la Iglesia La Salette, y Víctor Choque, de Santa Lucía, adelantaron la temática del encuentro.

04/10/2018 -

Desde mañana hasta el domingo se realizará la Asamblea de Pastoral 2018, en el Colegio de las Hermanas Franciscanas, que se encuentra en Sáenz Peña y Belgrano. El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic, en conferencia de prensa realizó el lanzamiento oficial del encuentro, que este año llevará el lema "Catequesis, anuncio de fe a los desafíos de hoy".

En ese marco, explicó que la temática central de la Asamblea, será "Los jóvenes", y realizó un fuerte análisis de la situación actual de la juventud santiagueña, motivo por el cual se lo tomó como eje principal del encuentro.

Estuvo acompañado por Víctor Choque, de la comunidad de la parroquia Santa Lucía; y Pedro Battistini, de la iglesia La Salette, de la ciudad de La Banda.

"El tema de esta Asamblea Diocesana es la juventud, los jóvenes. Hemos elegido con el presbiterio y las fuerzas pastorales esta temática porque es clave para nosotros. Es un tema de conversación permanente en todos los ámbitos; que no sólo nos ocupa sino que nos preocupa en ciertos tipos de situaciones por los que hoy en día está atravesando nuestra juventud. Sabemos que todavía, gracias a Dios, podemos llegar a muchos jóvenes, porque ellos en algún momento se acercan a la iglesia: en lo educativo, en la catequesis, en las celebraciones; pero queremos ir como iglesia a hacer un trabajo mucho más profundo, articulado con todas las pastorales para atender mejor a los jóvenes, partiendo mucho de la escucha", expresó el obispo.

Asimismo contó que para poner en práctica la tarea durante el encuentro, se realizó un trabajo de campo previo, a fin de conocer la realidad de los jóvenes en toda la provincia.

"En el trabajo previo que se hizo con los jóvenes, nos hemos encontrado con muchas realidades. Hay muchos chicos que toman a la iglesia como un referente. Nos hemos encontrado con situaciones familiares que afectan la vida del joven, con mucha soledad, con ámbitos peligrosos en los que se reúnen. Una de las respuestas de los jóvenes que nos ha llamado la atención es que muchos de ellos no le encuentran un sentido a la vida, y esto es todo un desafío para nosotros. En ese contexto es que queremos escucharlos. Hay un gran porcentaje de ausencia de expectativas ante el futuro de su vida. Hoy los jóvenes no proyectan su vida porque no tienen horizonte".

Sobre esta situación, llamó a analizar todo el entorno de los jóvenes, desde donde en ciertas oportunidad llegan las ofertas más nefastas para su vida.

"Hay que ver el contexto de familia, social, la soledad que sienten. Está también el mundo de las adicciones en la que están inmersos muchísimos jóvenes y la perspectiva del país y del mundo. Vemos que hay una ausencia de esperanza. Muchos jóvenes viven el hoy y no proyectan su vida. Les falta la iniciativa por un proyecto de vida, que puede ser en la familia, en la pareja o en un entorno laboral, porque toda persona que estudia tiene el deseo de llegar a un empleo, que es lo legítimo".

Y finalizó: "Los jóvenes, a pesar de que hay mucha ausencia de la familia, sueñan con ella. Es el primer lugar de contención. Así como vislumbran que su familia a veces no les responde por distintos motivos, ya sean laborales, desintegración del núcleo, o por violencia, ellos siguen creyendo que la familia es el ámbito en donde ellos pueden estar acompañados".