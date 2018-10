Los Caniggia en su peor momento: se quedaron sin su reality

04/10/2018 -

Está confirmado: no se hace el reality en Miami con Charlotte y Alex Caniggia, tras haber acordado el dinero y las fechas para los análisis psicológicos y físicos en Nueva York. El punto en discusión fue que no podían, terminado el reality, hacer notas o entrevistas sin el consentimiento de una empresa de Viacom. Esa es la razón por la cual no lo realizan. De esta manera, los hijos de Claudio Caniggia y Mariana Nanni pierden mucha plata en presencias, fiestas privadas y publicidades. Sobre todo ahora con las fiestas empresariales.