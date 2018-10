Netflix pone sus fichas a la novela "The Chronicles of Narnia"

04/10/2018 -

Netflix anunció en un comunicado que creará series y películas basadas en las novelas de "The Chronicles of Narnia", creadas por C. S. Lewis, que vendieron más de 100 millones de copias en todo el mundo. Bajo el acuerdo alcanzado por Netflix y The C. S. Lewis Company, los derechos de los siete libros publicados en la década de 1950 sobre el universo de Narnia quedan por primera vez bajo el paraguas de una sola compañía. Las series y películas serán una producción de Netflix junto a Mark Gordon (eOne), Douglas Gresham y Vincent Sieber.