La rubia Nicole Neumann no para de pelearse con sus viejas enemigas

04/10/2018 -

Nicole Neumann fue el centro de atención debido a sus escandalosos conflictos con diversas personas. La modelo se enfrentó con Mica Viciconte. Luego, se viralizaron unos chats en donde Nicole acusaba al padre de sus hijas, Fabián Cubero, de no pagar los impuestos de la luz como tampoco de aportar a los regalos por el Día del Maestro. Como si fuera poco, también se viralizó cuando la rubia trató de "conch... seca" a Ivana Figueiras, una "ex enemiga". Y se rumoreó que la panelista había roto su relación con su pareja Matías Tasín. "Ya se cruzó una linea complicada", advirtió Nicole debido a que no tiene comunicación directa con Cubero.