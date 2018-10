José López: “Cristina Kirchner es muy vengativa"

Fotos El ex secretario de Obras Públicas, José López, declaró en el juicio en su contra por los bolsos.

Hoy 17:43 -

BUENOS AIRES.- Este jueves, José López amplió su testimonio en el juicio por enriquecimiento ilícito, por los bolsos con US$ 9 millones que intentó esconder en un convento en 2016.

Ratificó que fue el ex secretario Fabián Gutiérrez quien le entregó el dinero y que no habló antes por temor, ya que Cristina Kirchner "es muy vengativa".

El ex secretario de Obras Públicas de la Nación brindó su testimonio por videoconferencia desde el lugar secreto en el que permanece alojado, tras ingresar al régimen de protección de testigos al declararse "arrepentido" en la causa por los "Cuadernos de las Coimas".

El ex funcionario dijo que "a mediados de mayo de 2016 fui citado a una reunión por Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Me dijo que necesitaba mover una plata de Daniel Muñoz sin que se enterara su mujer Carolina Pucceti. Me dijo que era una plata grande sin precisar el monto, me dijo que era una plata de la política. Conversamos sobre lugares y opciones y yo le comenté lo del convento".

"José, necesitamos que se cumpla con este operativo, que salga perfectamente. Es mejor para todos, las consecuencias pueden ser tremendas para vos y tu familia", aseguró que le dijeron días antes de que fuera detenido por intentar esconder los bolsos en el convento de General Rodríguez.

A su vez, aseguró que tres días antes del episodio del convento, el ex secretario Gutiérrez comenzó a enviarle mensajes que los pusieron nervioso y paranoico.

Además López dijo que su mujer no estaba al tanto de lo que pasaba.

"Ese 13 de junio por la noche me llamaron alrededor de las 23, diciéndome que estaban llegando, que desconecte la luz y la alarma de la computadora. Llegaron tres personas, dos en un auto y uno en una moto. Bajaron los bolsos y me dijeron que tenía que tirar los tres celulares que tenía, a los cuales me habían llamado: uno era de Río Gallegos, otro de Buenos Aires y otro punta a punta que tenía desde hace mucho tiempo. Me dejaron solo los dos celulares personales que tenía", aseguró López.

Luego le preguntaron con respecto a cuál era el "lugar elegido", a lo que López mencionó el convento de General Rodríguez y les marcó la ubicación del lugar en Google Maps. Dijo además que le sugirieron que llevara un arma "por cualquier cosa".

Tras estacionar frente al portón del convento, detrás de él se frenó un auto y le indicaron que al otro día pasarían a buscar todo.

"Arrojé los bolsos por el muro, salté para avisar que me abrieran el portón y así poder ingresar el auto con las valijas. Antes de hacer esto le avisé a quienes me vigilaban en altavoz: 'Ahora sí'", dijo López.