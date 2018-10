Quedaron definidos los cruces de las semifinales

05/10/2018 - Entre lunes y martes se jugó la última fecha de la fase regular del Torneo Interprensa de Fútbol que es organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero y se definieron los cruces de semifinales de las Copas de Oro, Plata y Bronce. El último que logró el boleto a la copa de Oro fue Radio Mitre, que en la última jornada venció por 1 a 0 a Express. Pese a terminar igualado en la segunda colocación de la zona A con 17 unidades con Nuevo Diario, Mitre accedió a la instancia más importante por desempate olímpico (en el cotejo de la fase regular, el medio radial se impuso 2 a 1). En este sentido, los encuentros correspondientes a las semifinales de cada una de las copas en disputa, se llevarán a cabo a partir de los días lunes y martes de la próxima semana. De este modo, los cotejos, serán los siguientes: Copa de Oro: Canal 7 vs. Radio Mitre (lunes a las 15) y Nacional/Fantástica vs. Express (martes a las 14). Copa de Plata: Panorama vs. Noti Express (martes a las 15) y Nuevo Diario vs. Prensa Santiago (martes a las 14). Copa de Bronce: La 103.3 vs. El Liberal (martes a las 15).